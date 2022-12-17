İslam’da misafir kültürü

◾ Türk kültürü açısından değerli olan misafirin, aynı zamanda bir bereket vesilesi olduğu da düşünülür. Bundan dolayı da misafir, her daim el üstünde tutulur, saygı ve hoşgörüye mazhar olur.

◾ Misafir ağırlamak, aynı zamanda sosyal bağları da güçlendirir. Bireylerin ve ailenin sosyalleşmesine yardımcı olur. İnsanlar arasındaki birlik ve beraberlik duygularını güçlendirerek güven duygusunun gelişimine katkı sağlar.