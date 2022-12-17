İslam’da misafir kültürü

En güzel misafirlik örneği
◾ Dinimiz misafire ikram edilmesi hususuna büyük önem verir. Bu hususiyetin en güzel ve canlı örnekleri ise sahabilerin hayatında görülür. Nitekim Mekke-i Mükerreme'den Medîne-i Münevvere'ye hicret eden muhâcirlere, ensârın gösterdiği misafirperverlik, tarihte eşine rastlanmayacak bir modeldir.
◾ Ensâr, Mekke'den gelen bu muhterem misafirlerini evlerinde ağırlamak için birbirleri ile yarışa girmişler, hatta paylaşamayarak aralarında kura çekmek zorunda kalmışlardır. Arazilerini, eşyalarını büyük bir cömertlikle din kardeşleri ile paylaşmışlardır.
Ensâr nedir?
Ensar, Hicretten sonra Peygamberimize (SAV)ve Mekke'den gelen Müslümanlara yakın alaka gösterip, malları, mülkleri, bedenleri ve diğer varlıklarıyla onlara yardım eden Medineli Müslümanlara verilen addır.
Muhâcir nedir?
Mekke'nin fethine kadar geçen süreçte dini uğruna, evini, malını-mülkünü, ailesini, akrabasını yani bütün varlığını Mekke'de bırakarak Peygamber Efendimizin (SAV) izniyle Medine'ye göç eden Mekkeli Müslümanlar.
İslam'da ilk hicret ne zaman ve nerede yapılmıştır?