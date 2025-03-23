İslam tarihinde önemli dersler içeren savaş: Uhud

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◾ 624 yılında Hz. Peygamber (SAV) ile Mekkeli müşrikler arasındaki ilk savaş, Bedir Savaşı'dır. Müslümanların Hz. Peygamber (SAV) ile Medine'ye hicretinin ikinci yılında Kureyşliler'den birçok kimsenin katıldığı büyük bir ticaret kervanı Ebû Süfyân idaresinde Suriye'ye gitti.

◾ Peygamber Efendimiz (SAV), bu durumun haberini alır almaz ashabını topladı ve kervandaki malların çokluğunu, buna karşılık muhafız sayısının azlığını onlara anlatarak bu kervanı Mekke'ye dönerken uğrayacağı Bedir'de ele geçirebileceklerini söyledi. Ardından ashabını sefere davet etti.

➡17 Ramazan'da bir Cuma sabahı her iki ordu erken saatlerde Bedir'e doğru yola çıktı ve Bedir Savaşı zafer ile sonuçlandı.