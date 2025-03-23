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İslam tarihinde önemli dersler içeren savaş: Uhud

Yayınlanma Tarihi: Mart 23, 2025 16:50 Güncelleme Tarihi: Mart 23, 2025 18:59

Uhud Savaşı, İslam tarihinin en önemli savaşlarından biridir. Hicret'in üçüncü yılında, Miladi 625'te, Medine yakınlarındaki Uhud Dağı eteklerinde gerçekleşmiştir. Bu savaş, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yaşanmış ve Müslümanlar için ağır bir imtihan olmuştur. Peki, Uhud Savaşı ne zaman, nerede ve kimler arasında yapıldı? Uhud Savaşı'nın sebep ve sonuçları nelerdir?

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624 yılında Hz. Peygamber (SAV) ile Mekkeli müşrikler arasındaki ilk savaş, Bedir Savaşı'dır. Müslümanların Hz. Peygamber (SAV) ile Medine'ye hicretinin ikinci yılında Kureyşliler'den birçok kimsenin katıldığı büyük bir ticaret kervanı Ebû Süfyân idaresinde Suriye'ye gitti.

Peygamber Efendimiz (SAV), bu durumun haberini alır almaz ashabını topladı ve kervandaki malların çokluğunu, buna karşılık muhafız sayısının azlığını onlara anlatarak bu kervanı Mekke'ye dönerken uğrayacağı Bedir'de ele geçirebileceklerini söyledi. Ardından ashabını sefere davet etti.

17 Ramazan'da bir Cuma sabahı her iki ordu erken saatlerde Bedir'e doğru yola çıktı ve Bedir Savaşı zafer ile sonuçlandı.

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UHUD GAZVESİ
UHUD GAZVESİ

Uhud, Hicretin 625 yılında, Bedir Savaşı'ndan sonra vuku bulmuştur. Uhud Savaşı, Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan ikinci büyük savaştır.

Uhud Gazvesi'ne adını veren 'Uhud dağı'dır. Uhud dağı, Medine'nin kuzeyinde Mescid-i Nebevî'ye yaklaşık 5 km. mesafede yer alır. Bu dağ adını bölgedeki dağ silsilelerinden ayrı ve tek başına olduğu için almaktadır.

Gazve; Peygamber Efendimizin (SAV) katıldığı savaşlara denir. Uhud Savaşı da, Bedir Savaşı da bir "gazve"dir.

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER

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Peygamber Efendimiz (SAV), zaman zaman Uhud'dan söz etmiş, "Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz" demiştir.

(Buhârî, "Meġāzî", 27; Müslim, "Ḥac", 503-504)

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Bir başka rivayette ise Efendimiz (SAV), Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Osman ile birlikte Uhud dağına çıktığı bir sırada dağ sallanınca :

"Ey Uhud, sakin ol! Senin üzerinde bir peygamber, bir sıddîk ve iki şehid var" demiştir.

(Buhârî, "Aṣḥâbü'n-nebî", 5; Tirmizî, "Menâḳıb", 18; Müsned, III, 112)

FUDAYL B. İYAZ'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

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Hicretin 2. yılında Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen Bedir Gazvesi'nde müşrikler, ağır bir yenilgiye uğramıştı. Bu mağlubiyeti kabullenemeyen müşrikler, Müslümanlardan intikam almak için hazırlık yapmaya başladılar.

◾ Peygamber Efendimiz (SAV) Medine'ye ilk geldiğinde üç Yahudi kabilesiyle karşılaşmış ve bu kabilelerle bir anlaşma yapmıştı. Bu kabileler; Beni Kaynuka, Beni Kurayza, Beni Nadir Yahudileridir. Bunların arasından anlaşmayı ilk bozan Yahudi Benî Kaynuka kabilesi olmuştu.

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