İslam medeniyetinin son mahyacısı

2 /5













▪ Bugün elektrik ampulleriyle yapılan mahyalarla ramazan başlangıcında "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan", "On Bir Ayın Sultanı", "Oruç Tut, Sıhhat Bul", ayın sonlarına doğru ise "La İlahe İllallah", "Elveda Ya Şehr-i Ramazan" yazılıyor. Kahraman usta, ata yadigarı mesleğin devam etmesi için çırak yetiştirmek istiyor.

▪ Çırak yetiştirmek istediğini dile getiren Yıldız, "Gençlerin bu işi devam ettirmesini istiyorum. Daha önce yanımıza gelenler oldu. Bacak ağrısı, kol ağrısı derken yürütemediler bu işi. 2013'te emekli oldum, o günden beri emekli arkadaşlarımla bu işi devam ettirmeye çalışıyorum. Bu bayrağı birisine vermemiz gerekiyor." dedi.