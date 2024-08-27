İslam; varlığı ile etrafını şekillendiren, dini ve bilimsel tüm gelişmeleri destekleyen bir dindir. Orta Çağ'da günümüzde medeniyetin beşiği olarak lanse edilen Avrupa'da insanlar canlı canlı yakılırken Müslüman Filozoflar düşüncede, Müslüman bilim insanları ise bilimde zirvedeydi. İbn Rüşd, İbn Sina, Farabi gibi düşünce insanları, filozofların uğradığı düşünsel duraklar modern yüzyılın şekillenmesine sebep olacaktı. İşte, İslam filozoflarının unutulmaz sözleri...
Giriş Tarihi: 27.08.2024
10:31
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
11:05