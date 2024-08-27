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İslam Filozoflarının unutulmaz sözleri

İslam; varlığı ile etrafını şekillendiren, dini ve bilimsel tüm gelişmeleri destekleyen bir dindir. Orta Çağ'da günümüzde medeniyetin beşiği olarak lanse edilen Avrupa'da insanlar canlı canlı yakılırken Müslüman Filozoflar düşüncede, Müslüman bilim insanları ise bilimde zirvedeydi. İbn Rüşd, İbn Sina, Farabi gibi düşünce insanları, filozofların uğradığı düşünsel duraklar modern yüzyılın şekillenmesine sebep olacaktı. İşte, İslam filozoflarının unutulmaz sözleri...

Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:05
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İnsan, akıl nuruyla aydınlanmadıkça, kendi nefsini göremez...

İbn Sina

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Dıştan bakılınca tarih, eski günlerden ve devletlerden, eski çağlarda geçen olaylardan haber veren bilim olmaktan öteye geçmez. Ağızdan ağıza geçen sözler, öyküler anlatılır. Anlatılardan özdeyişler çıkarılıp sergilenir.

İbn Haldun

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Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun?

Farabi

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Bir şeyin ticaretini yapan onu satar, sattığı ise artık kendisinin değildir; dolayısıyla kim din tacirliği yaparsa onun dini yoktur.

El Kindi

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İnsan aklını kullanma özelliğiyle iki âlem arasında biriciktir.

İbn Rüşd

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