İslam Filozoflarının unutulmaz sözleri

İslam; varlığı ile etrafını şekillendiren, dini ve bilimsel tüm gelişmeleri destekleyen bir dindir. Orta Çağ'da günümüzde medeniyetin beşiği olarak lanse edilen Avrupa'da insanlar canlı canlı yakılırken Müslüman Filozoflar düşüncede, Müslüman bilim insanları ise bilimde zirvedeydi. İbn Rüşd, İbn Sina, Farabi gibi düşünce insanları, filozofların uğradığı düşünsel duraklar modern yüzyılın şekillenmesine sebep olacaktı. İşte, İslam filozoflarının unutulmaz sözleri...