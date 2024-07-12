İslam düşünce tarihinde psikolojinin öncüsü: Ebû Zeyd el-Belhî
Beden ve ruh sağlığı tarih boyunca insanlığın ilgi alnına giren en önemli konulardan biri olmuştur. Hem geleneksel hem de modern kaynaklarda bu alana özgü birçok tedavi yöntemi mevcuttur. İslam düşünce tarihini incelediğimizde ruh sağlığı çalışmaları ile karşımıza çıkan isimlerden biri de Ebu Zeyd Ahmed El- Belhi'dir. İşte, İslam tarihinde ilk psikiyatrist olarak tanınan Belhi ve çalışmaları...
Giriş Tarihi: 12.07.2024
11:51
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
11:53
🔹 Tarih boyunca insanlığın ilgisini çeken ruh sağlığına yönelik birçok isim, çeşitli tavsiye ve tedavi yöntemleri sunarak
psikoloji tarihine katkı sağlamıştır.
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ise İslam düşünce tarihinde psikolojinin öncü isimlerden biridir. Ebû Zeyd el-Belhî Belhî, psikolojik rahatsızlıkları nörotik ve psikotik olarak sınıflandırmış, insanın bireyselliklerini dikkate alan bir yaklaşım ortaya koymuştur.
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🔹 İslam tarihinde ilk psikiyatrist olarak bilinen
Belhi ile psikiyatrik tanı konulmaya başlanmıştır . İslam dünyasında hem tıp konusunda yazılmış ilk eserlerden olması hem de beden ve ruh sağlığını bir arada işleyen ilk eser olması hasebiyle büyük önem taşımaktadır. Meṣâliḥu'l-ebdân ve'l-enfüs isimli eseri,
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Eserin sadece tıp tarihine değil, psikoloji tarihine katkısı da büyüktür.
🔹 Belhi, tıp tarihinde ilk defa bedeni hastalıkların yanında,
psikolojik hastalıkları da inceleyerek tedavi yolları üzerinde durmuş, bugün modern psikolojide karşımıza çıkan sahalarını ilgilendiren konuları ele almıştır. parapsikoloji, psikoterapi ve psikomatik
🔹 Çevresel etkenlere uyum sağlama konusunda güçlük çekmeye neden olan
nevrotik hastalıkların yanında ahlaki kötülüklerin de insan ruhunda yaratacağı sonuçları düşünen Belhi, tıp, ahlak ve psikoloji alanlarını birleştirip hem ahlak ilmine hem de psikoterapiye işaret eder.
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Fizyolojik yapı, iklim, beslenme, uyku düzeni gibi faktörlerin insan sağlığına olan etkilerini inceleyen , müziğin de beden ve ruh hastalıklarının tedavisinde önemli bir yeri olduğunu vurgular. Ebu Zeyd Belhi
🔹 Kullandığı metotlar, onun ilmi seviyesini çok güzel bir şekilde ortaya koymaktadır.
İnsanı ruh ve beden olarak tıbbî yönden tetkik, teşhis ve tedâvî usûlü, iki asır sonra İspanya'da yetişen ünlü bi r İslâm âlimi İbn-i Zühr'ün eserlerinde görülür.
🔹 Belhi, insanların ruhsal rahatsızlıklara, bedensel rahatsızlıklara oranla daha fazla yakalandığını düşünür, hastalıklara yakalanmamak için akıllıca bir yaşam sürülmesini tavsiye ettiği gibi sağlığın bozulması durumunda da
akla başvurulmasını önermektedir.
🔹 Yani hüznün zararlarından kaçınmak adına sahip olunan her şeyin bir şekilde yok olmaya tabiî olduğunu hatırlaması için aklın kullanılmasını tavsiye eder ve böylelikle yanlış davranışların getireceği zararlardan korunduğunu aktarır.
Onun bu tavsiyesi modern psikolojideki "kabul" yaklaşımı ile benzerdir.
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