İslam düşünce tarihinde psikolojinin öncüsü: Ebû Zeyd el-Belhî

🔹 İslam tarihinde ilk psikiyatrist olarak bilinen Belhi ile psikiyatrik tanı konulmaya başlanmıştır. Meṣâliḥu'l-ebdân ve'l-enfüs isimli eseri, İslam dünyasında hem tıp konusunda yazılmış ilk eserlerden olması hem de beden ve ruh sağlığını bir arada işleyen ilk eser olması hasebiyle büyük önem taşımaktadır.

↪ Eserin sadece tıp tarihine değil, psikoloji tarihine katkısı da büyüktür.