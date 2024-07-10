İmam Gazzâli'den 10 Değerli Söz

Büyük İslam bilginlerinden biri olan İmam-ı Gazzali, mantık ilmi ve münazara ilkelerini kullanması ile meşhurdur. Ömrünün kalan kısmında kelam ile tatmin olmayan Gazzali tasavvufa yönelerek aklın yerine mükaşefeyi esas alır. İslam eğitim, ahlakın üzerine yenilik getirir. İslam'dan uzaklaşan Müslümanları, ahlaki bir eğitime tabi tutar. Onun "altın nasihatları" ile ilgili birçok eseri mevcuttur. İslam aleminin en önemli ve en etkili fakih, müftü, filozof, teolog, mantıkçı ve mistiklerden birisi olan İmam Gazzali'den 10 değerli söz hazırladık.