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İmam Gazzâli'den 10 Değerli Söz

Büyük İslam bilginlerinden biri olan İmam-ı Gazzali, mantık ilmi ve münazara ilkelerini kullanması ile meşhurdur. Ömrünün kalan kısmında kelam ile tatmin olmayan Gazzali tasavvufa yönelerek aklın yerine mükaşefeyi esas alır. İslam eğitim, ahlakın üzerine yenilik getirir. İslam'dan uzaklaşan Müslümanları, ahlaki bir eğitime tabi tutar. Onun "altın nasihatları" ile ilgili birçok eseri mevcuttur. İslam aleminin en önemli ve en etkili fakih, müftü, filozof, teolog, mantıkçı ve mistiklerden birisi olan İmam Gazzali'den 10 değerli söz hazırladık.

Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 12:22
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Dünyalık elde etmek için sakın dininden ve edebinden bir şey verme.

İmam Gazzâli

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Mezardakilerin pişman olduğu şeyler için dünyadakiler birbirini yiyor.

İmam Gazzâli

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Küçüklükte alınan temiz ve sağlam bir terbiye, hayat boyunca tesirini gösterir.

İmam Gazzâli

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Yaşadıkça başına gelenlere karşı sabırlı ol, çünkü her şeyin bir sonu vardır.

İmam Gazzâli

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Kim kendini üstün görürse, Allah onu alçaltır.

İmam Gazzâli

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