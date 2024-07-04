Muharrem ayı ilk 10 gün ibadetleri

MUHARREM AYI İBADETLERİ

🔷 Müslümanların Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı, bu sene 19 Temmuz 2023 çarşamba günü idrak edildi. 19 Temmuz hem Hicri yılbaşı hem de Muharrem ayının başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

🔷 Peki, Muharrem ayı ibadetleri nelerdir? Muharrem ayında okunacak dualar nelerdir? Muharrem ayının ilk 10 günü okunacak dualar neler? Muharrem ayında oruç tutulur mu? Hicri Yılbaşı 2020 Muharrem ve aşure ayı hangi gün ne zaman başlıyor? Muharrem ayında yapılacak ibadetler ve okunacak duaları içeriğimizde bulabilirsiniz.