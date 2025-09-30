İmam Gazali'nin kaleminden "Kendini Aldatan İnsan"
İslam dünyasının en tanındık alimlerinden olan İmam Gazali, "el-Keşf ve't Tebyin fi Gurûri'l-Halki Ecmain" başlıklı kitabında insanın en zayıf duygularından olan aldanmayı merkeze alır. Aldanmanın arkasındaki saikleri merkeze taşıyan Gazali, aldanmamış görünen aldanmışları okuyucusuna aktarıyor. İşte, İmam Gazali'nin kaleminden Kendini Aldatan İnsan...
💠 Fıkıh, usul-i fıkıh, kelam, felsefe, mantık ve tasavvuf ilimleriyle yakinen ilgilenen İmam Gazali, çağının ötesinde, sıradışı ve etkileyici bir alimdi.
💠 Yaşadığı çağın önde gelen alim ve eleştirmenlerinden olan İmam Gazali, "el Keşf ve't Tebyin" başlıklı eserinde İslam filozofları, zararlı fikir akımları ve dini kendi amaçları için kullanan güruhları eleştirmişti.
💠
Kâfirlerin aldanışı şöyledir: Bazı kâfirler, "Eğer öldükten sonra Allah bize tekrar hayat verecekse o hayattaki mutluluğa diğer insanlardan daha çok hak sahibiyiz," diye düşünürler. (…) Bu aldanışın sebebi nedir? Bu aldanışın sebebi, yine İblis'in yanlış akıl yürütmelerinden biridir. Şöyle ki, onlar dünyada sahip oldukları ilahi nimetlere bakıyor, ahiretle dünyayı birbirine kıyas ederek, aynı nimetlere ahirette de sahip olacakları sonucuna varıyorlar. Bazen dünyada başlarına gelecek olan ilahi azabın ertelendiğini görüyorlar, ahiret azabını buna kıyas ederek orada da başlarına kötü bir şeyin gelmeyeceği sonucuna varıyorlar.
İmam Gazali
💠
Umut, öncesinde bir çaba varsa umuttur, yoksa düpedüz kendini kandırmaktır.
İmam Gazali
💠
Aldanan Âlimler-Birinci Grup: Bunlar dini ve felsefi ilimleri iyice tahsil edip derinleştikten sonra kendilerini bu ilimlere verir, günahlardan ve kötülüklerden sakınma, ibadet ve iyi işleri yapma konusunda sorumluluklarını unuturlar. İlimlerine aldanıp Allah nezdinde makam sahibi oldukları, kendileri gibi yüksek seviyede ilim sahibine Allah'ın azap etmeyeceği zehabına kapılırlar. (…) Oysa basiret gözüyle bakabilseler görürler ki ilim ikiye ayrılır: muamele ilmi ve mükâşefe ilmi. Mükâşefe ilmi, Allah'ın ve sıfatlarının bilgisidir. Mükâşefe ilminin bir anlamı ve hikmetinin olabilmesi için yanında mutlaka muamele ilmi de olması gerekir.
İmam Gazali
💠
Aldanan Âlimler-İkinci Grup: Bu gruptaki âlimler hem ilim hem bedensel dini sorumluluklar (amel-i zahir) konusunda yeterli ve bedensel günahlardan (mâsiyet-i zahire) sakınan kimselerdir. Ama bunların kusuru kalplerinden yana gafletleridir.
İmam Gazali