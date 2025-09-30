İmam Gazali'nin kaleminden "Kendini Aldatan İnsan"

2 /17













Kâfirlerin aldanışı şöyledir: Bazı kâfirler, "Eğer öldükten sonra Allah bize tekrar hayat verecekse o hayattaki mutluluğa diğer insanlardan daha çok hak sahibiyiz," diye düşünürler. (…) Bu aldanışın sebebi nedir? Bu aldanışın sebebi, yine İblis'in yanlış akıl yürütmelerinden biridir. Şöyle ki, onlar dünyada sahip oldukları ilahi nimetlere bakıyor, ahiretle dünyayı birbirine kıyas ederek, aynı nimetlere ahirette de sahip olacakları sonucuna varıyorlar. Bazen dünyada başlarına gelecek olan ilahi azabın ertelendiğini görüyorlar, ahiret azabını buna kıyas ederek orada da başlarına kötü bir şeyin gelmeyeceği sonucuna varıyorlar.

İmam Gazali