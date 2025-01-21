İmam Gazali'nin kaleminden Esma-i Hüsna

1 /20











🔳

O, hissin idrak ettiği, hayâlin tasavvur ettiği, vehmin ileri atılıp tahayyül ettiği, vicdanın ihtilâç, ettiği tefkirin tasarladığı her vasıf (nitelik) den münezzeh ve müberradır.

İMAM GAZALİ

İMAM GAZALİ'NİN 30 HİKMETLİ ÖĞÜDÜ