İmam Gazali'nin kaleminden Esma-i Hüsna
Yayınlanma Tarihi: Ocak 21, 2025 11:12 Güncelleme Tarihi: Ocak 21, 2025 11:39
"İslam'ın Delili" lakabıyla tanınan, İslami ilimlerin her sahasıyla yakın ilişki kurduğu için emsallerinden ayrılan İmam Gazali'nin en önemi eserlerinden birisi de Esmaü'l Hüsna Şerhi olarak bilinen ve Allah Teala'nın güzel isimlerini yer aldığı kitabıdır. Allah Teala A'raf Suresi 180. ayette, "En güzel isimler Allah'ındır; bu güzel isimlerle O'na dua edin..." buyurarak Esma-i Hüsna'nın önemine vurgu yapar. Sizler için İmam Gazali'nin kaleminden Esma-i Hüsna'nın önemini araştırdık.
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O, hissin idrak ettiği, hayâlin tasavvur ettiği, vehmin ileri atılıp tahayyül ettiği, vicdanın ihtilâç, ettiği tefkirin tasarladığı her vasıf (nitelik) den münezzeh ve müberradır.
İMAM GAZALİ
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Eşyanın aslıda vücudu, zihinlerde vücudu ve dillerde vücudu vardır. Gerçek ve hakiki olan vücud, asıdaki vücuddur. Zihinlerdeki vücudu ise ilmi ve şekli, lisanlardaki vücudu da lafzi ve istidlâlidir.
İMAM GAZALİ
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Gerçek şu ki, isim tesmiye de değildir müsemma da değildir. Bu üç kelime, müteradif olmayıp bilâkis birbirine zıddır.
İMAM GAZALİ