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İmam Azam'ın talebelerine nasihatleri

Yayınlanma Tarihi: 05.05.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 10:24

Yüce dinimiz İslam öğütlere önem verir, kulların öğütler alarak sırat-ı müstakim üzere kalmalarını ister. Hak Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim, baştan sona öğütler ve hikmetlerden meydana gelir. Allah Resulü (SAV) hadis-i şeriflerinde sıklıkla öğütlerde bulunur. İslam tarihinin en büyük alimlerinden biri olarak kabul edilen İmam Azam Ebu Hanife de talebelerine sıklıkla öğütlerde bulunmuştur. Sizler için İmam Azam'ın talebelerine nasihatlerini araştırdık.

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Vefâdan ayrılma, takvâya sarıl.

İmam Azam

EBU TURAB EN NAHŞEBİ'NİN SÖZLERİ

2/20

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Sana eziyet veren şeyi terk et, hakkı yerine getirmeye çalış!

İmam Azam

3/20

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Sana ister iyilik yapsınlar ister kötülük, sen herkese, daima iyilik yap!

İmam Azam

İSLAM ALİMLERİNDEN ÖZLÜ SÖZLER

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Seni ziyaret edenleri de etmeyenleri de sen ziyaret et.

İmam Azam

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Yemek yedirmekte çok cömert ol, herkesi doyur. Bil ki; Bahîl ve cimri kimse asla başa geçip efendi olamaz.

İmam Azam

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