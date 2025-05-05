İmam Azam'ın talebelerine nasihatleri
Yayınlanma Tarihi: 05.05.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 10:24
Yüce dinimiz İslam öğütlere önem verir, kulların öğütler alarak sırat-ı müstakim üzere kalmalarını ister. Hak Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim, baştan sona öğütler ve hikmetlerden meydana gelir. Allah Resulü (SAV) hadis-i şeriflerinde sıklıkla öğütlerde bulunur. İslam tarihinin en büyük alimlerinden biri olarak kabul edilen İmam Azam Ebu Hanife de talebelerine sıklıkla öğütlerde bulunmuştur. Sizler için İmam Azam'ın talebelerine nasihatlerini araştırdık.
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Vefâdan ayrılma, takvâya sarıl.
İmam Azam
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Sana ister iyilik yapsınlar ister kötülük, sen herkese, daima iyilik yap!
İmam Azam
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Yemek yedirmekte çok cömert ol, herkesi doyur. Bil ki; Bahîl ve cimri kimse asla başa geçip efendi olamaz.
İmam Azam