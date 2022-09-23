İhlas Suresi Anlamı: İhlas Suresi Okunuşu, Arapça Yazılışı, Türkçe Meali, Fazileti

Kur'an-ı Kerim'in en bilinen ve okunan surelerinden olan İhlas suresi, tevhid inancını vurgular. Hak arasında daha çok ihlas olarak bilinen sure Kur'an'daki 112. suredir. İhlas suresi Türkçe manası ve Arapça okunuşu ile her gün milyonlarca müslüman tarafından dile getirilir. Dört ayetten müteşekkil olan İhlas suresi Mekki bir suredir. İhlas Suresi okunuşu ve anlamı herkes tarafından bilinmesi gereken bir konudur. İhlas Suresi Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, fazileti ve Diyanet meali bu başlık altında yer alıyor.