Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • İhlas Suresi Anlamı: İhlas Suresi Okunuşu, Arapça Yazılışı, Türkçe Meali, Fazileti

İhlas Suresi Anlamı: İhlas Suresi Okunuşu, Arapça Yazılışı, Türkçe Meali, Fazileti

Kur'an-ı Kerim'in en bilinen ve okunan surelerinden olan İhlas suresi, tevhid inancını vurgular. Hak arasında daha çok ihlas olarak bilinen sure Kur'an'daki 112. suredir. İhlas suresi Türkçe manası ve Arapça okunuşu ile her gün milyonlarca müslüman tarafından dile getirilir. Dört ayetten müteşekkil olan İhlas suresi Mekki bir suredir. İhlas Suresi okunuşu ve anlamı herkes tarafından bilinmesi gereken bir konudur. İhlas Suresi Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, fazileti ve Diyanet meali bu başlık altında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 23.09.2022 21:29
  • 1
  • 10
İhlas Suresi Anlamı: İhlas Suresi Okunuşu, Arapça Yazılışı, Türkçe Meali, Fazileti

▫ Hak Teala'nın dininin en önemli özelliklerinden biri "Tevhid İnancı" olmasıdır. Bu minvalde İhlas suresi tevhidi yansıtan bir ayetler topluluğudur.

▫ Dine samimiyetle bağlanmak gibi müstesna bir manaya delalet eden İhlas suresi, Arapça olduğu kadar Türkçe anlamı ve tefsiri ile de müslümanların rağbetini görüyor.

İhlas suresini dinlemek için tıklayın

  • 2
  • 10
İhlas Suresi Anlamı: İhlas Suresi Okunuşu, Arapça Yazılışı, Türkçe Meali, Fazileti

İhlas Suresi okunuşu

▫ Kul hüvellahu ehad

▫ Allahüssamed

▫ Lem yelid ve lem yuled

▫ Ve lem yekun lehu küfüven ehad

  • 3
  • 10
İhlas Suresi Anlamı: İhlas Suresi Okunuşu, Arapça Yazılışı, Türkçe Meali, Fazileti

İhlas Suresi Türkçe anlamı

▫ De ki: "O, Allah'tır, bir tektir."

▫ "Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)"

▫ Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir)."

▫ "Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir."

İhlas suresinin fazileti

  • 4
  • 10
İhlas Suresi Anlamı: İhlas Suresi Okunuşu, Arapça Yazılışı, Türkçe Meali, Fazileti

İhlas suresinin fazileti

▫ Allah'ın (CC) varlığını ve birliğini haykırır.

Enes bin Mâlik'ten (RA) rivayet edildiğine göre,

Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur:

"Her birinizin, her gece bir «Kul hüvallâhu ehad» okumasına engel olan şey nedir? Çünkü o, bütün Kur'ân'a muâdildir (denktir)."

(Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 11)

  • 5
  • 10
İhlas Suresi Anlamı: İhlas Suresi Okunuşu, Arapça Yazılışı, Türkçe Meali, Fazileti

Câbir (RA):

"Rasûlullah (SAV), Kâfirûn ve İhlâs Sûresi'ni iki rekât tavaf namazında okurdu."

(Müslim, Hacc, 19)

Abdullah ibni Ömer (RA):

"Rasûlullah'ı (SAV) bir ay boyunca takip ettim. Sabah namazının sünnetinde Kâfirûn ve İhlâs sûrelerini okuyordu."

(Müslim, Salatü'l-Müsafirin 14 / Tirmizi, Salât 308 / Ebu Davud, Salat-ı Tatavvu 2)

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN