Hz. Peygamber Bedir'e giderken nasıl dua etti?
İslam tarihinin ilk savaşı Mekkeli müşriklerle yapılan Bedir Savaşı'dır. Doğup büyüdükleri şehir olan Mekke'den baskı ve zulüm sonucu çıkmak durumunda kalan Müslümanlar, hicretin 2. yılında sayıca kendilerinden üç kat fazla müşriklerle savaşır. Efendimizin muharebe gerçekleşmeden önce yaptığı dua Müslümanların o gün bulunduğu durumu anlatır.
Giriş Tarihi: 01.03.2023
11:49
🔷 Medine'nin 160 km güneybatısında, Kızıldeniz sahile 30 kilometre, Mekke'ye ise 300 kilometre uzaklıkta bulunan Bedir,
Medine ile Mekke arasındaki yolun Suriye'den gelen kervan yolunun birleştiği yerde bulunan kendi halinde küçük bir kasabadır.
🔷 Bedir'de yaşayan halk kasabalarında konaklayan kervanlara hizmet ederek ve hayvancılıkla uğraşarak geçinir. Ayrıca her yıl Zilkade ayında sekiz gün süren eğlence, pazar amaçlı kurulan panayırlar açılır.
Bedir kasabası asıl şöhretini savaştan sonra kazanır.
Bedir Savaşı'ndan önce gerçekleştirilen gazve ve seriyyeler
🔷 İslam'ın Mekke'de duyurulmasının ardından müşrikler Müslümanlara baskı yapmaya başlar. Mekkeli putperestler
müminlere herhangi bir mal satmayarak şehirde dışlar ve İslam'ı seçenlere ağır işkenceler yaparlar.
🔷 Bu zulüm karşısında şehirde yaşayamaz hale gelen Müslümanların bir kısmı Efendimizin (SAV) işaretiyle önce Habeşistan'a, ardından Medine'ye hicret eder.
Medine şehri Müslümanlar için yeni bir yaşam alanı olur.
Kur'an-ı Kerim'de geçen iki büyük savaş
🔷 Ancak
Mekkeli müşriklerin yükselen İslam'a karşı olan öfkesi devam eder. Müslümanlar Mekke'den hicret etse de düşmanlıkları dinmez. Efendimiz (SAV), Medine'ye sığınan Müslümanları korumak ve müşrikleri püskürtmek için birçok askeri seferler yapılmasını emreder. Kureyş kervanlarının Müslümanların nüfuz bölgelerinden rahat geçemeyeceklerini gösteren bu askeri seferlerden biri Bedir Savaşı'nı oluşturan nedenlerden biri olur.
Efendimizin kurduğu ilk pazar: Medine Çarşısı
🔷 Hicretin
2. yılında Mekke'de Müslümanlara zulmedenlerin başını çektiği Kureyş kabilesinden birçok kimsenin yer aldığı ticaret kervanının, Ebu Süfyan idaresinde Suriye'ye gittiği duyulur.
🔷 Peygamberimiz (SAV) bu kervanı haber alınca ashabını toplayarak, kervanın oldukça yüklü miktarda mallarla dolu olduğunu ve savunması zayıf bir halde yola çıktığını söyleyerek kendilerini sefere davet eder.
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🔷 Peygamberimiz (SAV) Bedir harekatından önce istihbari faaliyetlerde bulunması için
Talha b. Ubeydullah (RA) ve Said b. Zeyd'i (RA) görevlendirir. Ancak iki sahabi de savaş günü gelecektir.
🔷 Kervanın dönüş haberini başka bir kaynaktan öğrenen Efendimiz (SAV),
Ramazan ayının 12. günü yerine (RA) müezzin ve âmâ olan sahabi Abdullah b. Ümmü Mektum'u bırakarak Medine'den Bedir'e ashabıyla yola çıkar.
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