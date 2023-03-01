Hz. Peygamber Bedir'e giderken nasıl dua etti?

🔷 Ancak Mekkeli müşriklerin yükselen İslam'a karşı olan öfkesi devam eder. Müslümanlar Mekke'den hicret etse de düşmanlıkları dinmez. Efendimiz (SAV), Medine'ye sığınan Müslümanları korumak ve müşrikleri püskürtmek için birçok askeri seferler yapılmasını emreder. Kureyş kervanlarının Müslümanların nüfuz bölgelerinden rahat geçemeyeceklerini gösteren bu askeri seferlerden biri Bedir Savaşı'nı oluşturan nedenlerden biri olur.

Efendimizin kurduğu ilk pazar: Medine Çarşısı