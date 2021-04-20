Hücre-i Saadet nedir? Peygamberimizin kabri nerededir?

Peygamber Efendimiz (sav) son hastalığını Hz. Ayşe'nin hücresinde geçirmişti.

🔸 Onun yakın dostu ve ilk Müslümanlardan olan Hz. Ebu Bekir, peygamberlerin ancak vefat ettikleri* ya da en sevdikleri** yere defnedildiklerini bildiren hadisi* nakletmesi ile Resul-i Ekrem Efendimizin (sav) mübarek naaşı Hz. Ayşe'nin odasında toprağa verildi.

*İbn Mâce, Cenâ'iz, 65; ** Tirmizî, Cenâ'iz, 33

🔸 Daha sonra diğer odalar Mescid-i Nebevi'ye dâhil edildiğinden dolayı, Hücre-i Saadet denilince yalnızca bu oda akla gelmiştir.