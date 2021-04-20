Hücre-i Saadet nedir? Peygamberimizin kabri nerededir?
Peygamber Efendimiz Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi inşa ettirirken, iki oda yaptırmış ve bu odalardan biri Hz. Ayşe'ye verilmişti. Hastalık sürecini Hz. Ayşe'nin odasında geçiren ve burada vefat eden Resul-i Ekrem, bulunduğu yere defnedildi ve bu oda Hücre-i Saadet olarak adlandırıldı. En yakın dostları olan Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer de onun yanına defnedilmiş; pek sevgili torunu Hz. Hasan, vasiyeti üzerine Hücre-i Saadet'e getirilmişti. Evliya Çelebi'nin aktardığı bir rivayete göre 12. yüzyılda Resulullah'ın cenazesi çalınmak istenmiş; Şam atabeyi Nureddin Mahmud Zengi buna engel olmuş ve bu tür girişimleri önlemek için kabrin etrafına kurşun döktürmüştü.
Giriş Tarihi: 20.04.2021
17:24
Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
18:48
Hücre-i Saadet, Peygamber Efendimizin (sav) defnedildiği, Hz. Ayşe'nin odasına verilen isimdir.
🔸 Hücre-i Saadet terkibinde,
manasına gelmektedir hücre kelimesi Arapçada oda, saadet ise mutluluk
🔸 Bu tamlama,
bulunduğu türbe manasında kullanılır. Resul-i Ekrem Efendimizin (sav), Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in kabirlerinin
HÜCRE-İ SAADET NEREDEDİR?
Peygamberimiz (sav), Medine'deki ilk mescid olan Mescid-i Nebevî'yi inşa ederken, kendisi için doğu duvarının güney kısmına bitişik iki oda yaptırdı.
🔸 Bu
Hicret'ten önce evlendiği Hz. Sevde'yi diğerine ise Medine'de evlendiği Hz. Ayşe'yi yerleştirdi. iki odanın birine
🔸 Daha sonra
Hz. Ayşe'nin odası, Peygamber Efendimizin (sav) burada vefat etmesi ve buraya defnedilmesi nedeniyle önem kazandı. sayıları dokuza ulaşan bu odalar içinde
🔸
yanı sıra bu oda, hücre, el-hücretü'ş-şerîfe, el-hücretü'l-mukaddese, el-hücretü'l-muattara, hücre-i münîfe gibi isimlerle de anıldı. Hücre-i Saadet'in
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HEM EV HEM DE İDARE MERKEZİYDİ
Peygamber Efendimizin (sav) evi, aynı zamanda idari bir merkez olma özelliği göstermekteydi.
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Resul-i Ekrem'in (sav) peygamberlik, devlet başkanlığı, kumandanlık, kazâ gibi görevlerini kolaylaştırmayı sağlıyordu. Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında bulunması,
🔸 Peygamberimiz (sav) Hicret'in ardından
ve devenin çöktüğü yeri mescid ve ikametgâh arazisi olarak seçmişti. Medine'ye geldiğinde devesinin yularını serbest bıraktırmış
🔸 Bu esnada Hz. Nuh'a öğretilen
şeklinde dua ettiği rivayet edilir. "Rabbim! Beni mübarek bir menzile kondur. Şüphesiz konaklatanların en hayırlısı sensin"
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Mü'minûn suresi 29. ayetin tefsiri
HİCRET’İN ARDINDAN İNŞA EDİLEN MESCİD
Arazinin sahipleri arsayı bağışlamak istemişlerse de bu teklif kabul edilmemiş; karşılığı ödenerek satın alınmıştı.
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mescidin inşasında kullanılan taş temeller üzerine kerpiçten yapılmışlardı ve tavanları yoktu. Hz. Sevde ve Hz. Ayşe'nin odaları,
🔸 Daha sonra
ve üstleri kapatılmıştı. hurma gövdesi ve hurma dalları konularak toprakla örtülmüş
🔸 Bu odaların
dışarıya açılan kapılarının da olduğu tahmin edilir. Mescid-i Nebevi'ye açılan kapılarının dışında
🔍 Ravza-i Mutahhara: Cennet bahçelerinden bir bahçe
PEYGAMBERİMİZ HZ. AYŞE’NİN ODASINA DEFNEDİLDİ
Peygamber Efendimiz (sav) son hastalığını Hz. Ayşe'nin hücresinde geçirmişti.
🔸 Onun yakın dostu ve ilk Müslümanlardan olan Hz. Ebu Bekir,
hadisi* nakletmesi ile Resul-i Ekrem Efendimizin (sav) mübarek naaşı Hz. Ayşe'nin odasında toprağa verildi. peygamberlerin ancak vefat ettikleri* ya da en sevdikleri** yere defnedildiklerini bildiren
*İbn Mâce, Cenâ'iz, 65; ** Tirmizî, Cenâ'iz, 33
🔸 Daha sonra diğer odalar Mescid-i Nebevi'ye dâhil edildiğinden dolayı,
akla gelmiştir. Hücre-i Saadet denilince yalnızca bu oda