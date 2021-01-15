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  • Hayırlı Cumalar! Yazılı Cuma mesajları 2020... Hadisli, ayetli, en yeni resimli Cuma mesajları...

Hayırlı Cumalar! Yazılı Cuma mesajları 2020... Hadisli, ayetli, en yeni resimli Cuma mesajları...

Güneşin doğduğu en hayırlı gün olan Cuma, İslam'da mübarek günlerden biridir. Cuma günü, Müslümanlar açısından büyük önem taşır ve adeta bir bayram günü kabul edilir. Bu mübarek günde vatandaşlar birbirlerine mesaj göndererek iyi dilekte bulunuyor, bağlarını güçlendiriyor. Sizde dua dolu dileklerinizi cuma mesajları ile iletebilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz hadisli, ayetli, anlamlı, en yeni resimli cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 15.01.2021 10:54
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"Allah'ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut."

(Heysemî, X, 180)

Hayırlı Cumalar...

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

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"Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin rahmanı ve rahîmi olan Allah'ım! Bana ancak sen merhamet edersin, bana Senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle."

(Hâkim, De'avât, No:1898)

Hayırlı Cumalar...

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"Allah'ım! Biz Peygamberin Muhammed (sav)'in Senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz. Yine Peygamberin Muhammed (sav)'in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınıyoruz. Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır."

(Tirmizî, De'avât, 94)

Hayırlı Cumalar...

Cuma günü okunacak dualar ve sureler...

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"Allah'ım! Senden düzgün bir yaşantı, temiz bir ölüm ve rezil rüsva olmadan Sana dönebilmeyi istiyorum."

(İbn Ebî Şeybe, Dua, 1, No: 29134)

Hayırlı Cumalar...

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"Allah'ım! Kalbimde nûr var et, gözümde nûr var et, kulağımda nûr var et, sağ yanımda nûr var et, sol yanımda nûr var et, üst tarafımda nûr var et, alt tarafımda nûr var et, önümde nûr var et, arkamda nûr var et, beni nûrlu yap."

(Buhârî, De'avât, 10)

Hayırlı Cumalar...

Cuma namazı evden kılınır mı?

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