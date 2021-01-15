Hayırlı Cumalar! Yazılı Cuma mesajları 2020... Hadisli, ayetli, en yeni resimli Cuma mesajları...

"Allah'ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut."

(Heysemî, X, 180)

Hayırlı Cumalar...

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?