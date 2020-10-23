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Hayırlı Cumalar! En yeni, ayetli, resimli Cuma mesajları 2020...

Hayırlı Cumalar! En yeni, ayetli, resimli Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Cuma gününde Müslümanlar birbirlerine mesaj göndererek iyi dilekte bulunuyor. Sizde dua dolu dileklerinizi cuma mesajları ile iletebilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 08:10 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 09:57
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Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (sav) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile…

Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma günü okunacak dualar ve sureler...

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Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin.

Hayırlı Cumalar dilerim.

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Ey Rabbim, bize cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin.

Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

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Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat.

Hayırlı Cumalar.

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En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. Amin

Hayırlı Cumalar.

Cuma suresi okunuşu, meali ve faziletleri

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