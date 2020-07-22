Cuma Suresi kaç defa okunmalı? Cuma suresi okunuşu, meali ve faziletleri!
Göklerdeki ve yerdeki her şeyin, Allah'ı tespih ettiğini haber veren, esma-i hüsna'dan dört ismin yer aldığı Cuma Suresi, dindarlığın vahye bağlı olmaksızın gerçekleşmeyeceğini, onun kuru bir iddia veya amelsiz bilgiler yığını ile değil, bu bilgilerin yaşanmasıyla elde edilebileceğini ortaya koyar. Cuma suresi, Medine döneminde indirilmiş ve 9 ayetten oluşmuştur. Adını "elCumu'a" kelimesinden alır. Peki, Cuma Suresi okunuşu nasıldır? Cuma suresi kaç defa okunmalı? Cuma suresinin anlamı nedir? Cuma Suresi hangi cüz? Cuma suresi okunuşu, meali ve faziletleri!
Giriş Tarihi: 22.07.2020
17:32
Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
17:46
Cuma suresinin faziletleri nelerdir?
Cuma suresi, Medine döneminde indirilmiş ve 9 ayetten oluşmuştur. Adını "elCumu'a" kelimesinden alır. Peki, Cuma Suresi okunuşu nasıldır? Cuma suresi kaç defa okunmalı? Cuma suresinin anlamı nedir? Cuma Suresi hangi cüz? Cuma suresi okunuşu, meali ve faziletleri!
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
"Cuma Suresini okuyan kişiye, Müslüman şehirlerden bir şehirde Cuma Namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısınca on sevap verilir."
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihat (İsra, Hadid, Haşr, Cuma, Saff, Teğabün ve A'la) Surelerini okurdu.
Cuma suresi okumak neye iyi gelir?
Kısmeti kapalı olanlar, Cuma Suresini günde 3, 5 veya 7 kere okursa, kısmetleri açılır. Allahü Teala en kısa zamanda okuduğu ve devam ettiği bu sure hürmetine o kuluna kısa zamanda evlenmek nasip eder.
Dargın olan eşlerin aralarının düzelmesi için de 3 veya 7 kere okunursa, eşlerin arası düzelir. Aralarındaki soğukluk ve kızgınlık Allah'u Teala'nın izniyle gider, birbirlerine karşı muhabbet meydana gelir. Bu sureyi okumayı adet haline getiren kimseye, Müslüman memleketlerinde Cuma namazına gelen ve gelmeyen kimselerin sayısı kadar sevap verilir. Bu sureyi okumaya devam edenler, şeytan vesveselerinden korunur. Cuma suresinin 4. ayeti bir yere asılırsa, orası bereketlenir. Allah'u Teala, o yeri her türlü felaketlerden korur.
Medine döneminde inmiştir. 11 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen "elCumu'a"kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Hz. Muhammed'in peygamberolarak gönderilişi, Yahudilerin Allah'ın dininden yan çizmeleri ve Cumanamazı ile ilgili bazı hükümler konu edilmektedir.
Cuma suresinin konusu nedir?
Esmâ-i hüsnâdan dört ismin yer aldığı bir tesbih ifadesiyle başlayan sûrede Hz. Peygamber'in gönderilmesinin hikmetlerine değinilmekte, kendilerine Tevrat verilenlerin bu ilâhî emanetin sorumluluğunu taşıyamadıkları belirtilip yahudilerin bazı bencilce iddiaları eleştirilmekte, cuma namazının müslümanlar açısından taşıdığı önem ve bu ibadetin anlamı üzerinde durulmaktadır.
Bazı müfessirlere göre bu sûrede yahudilerin kendileri için övünç konusu yaptıkları şu üç iddia çürütülmüştür: a) Yalnız kendilerinin kutsal kitap sahibi oldukları ve başka bir toplumun içinden peygamber çıkamayacağı, b) Kendilerinin Allah'ın has ve imtiyazlı kulları oldukları, c) Allah'ın kendileri için kutsal bir gün (cumartesi) belirlediği ve müslümanların kutsal kitaplarında ise böyle bir belirleme bulunmadığı (bk. Zemahşerî, IV, 97).