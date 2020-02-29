Hassan bin Sabit'in Hz. Peygamber'e yazdığı şiirler
Hassan bin Sabit'in Hz. Peygamber'e yazdığı şiirler
Hassan bin Sabit, Peygamber Efendimizin şairi olarak tanınırdı. İslam'a büyük hizmetlerde bulunan Hassan için Hz. Peygamber, "Hassan'ın fıtrî kabiliyetini ve ilhamını Rûhulkudüs teyit ediyor" buyurdu. Resulallah'ın "Allah'ım, Hassan'ı Rûhulkudüs ile teyit et!" duasına mazhar olan Hassan bin Sabit'in Hz. Peygamber'e yazdığı şiirleri derledik.
Giriş Tarihi: 29.02.2020
10:14
Güncelleme Tarihi: 28.02.2021
11:20