Hassan bin Sabit'in Hz. Peygamber'e yazdığı şiirler

Sâbit Mekke döneminde Hz. Peygamber'in mücadelesini, Müslümanlığı kabul edenlerin ona yaklaşımlarını şöyle tasvir etti:

"Kureyş'te on küsur yıl kaldı, uygun dost ile karşılaştığında anlatıyordu

Hacca gelen halka kendini anlatıyordu, ne bir yardımcı ne de dinini davet edene rastladı

Bize gelince ve uzaklık onu rahatlatınca Taybe'de sevinçli ve hoşnut oldu.