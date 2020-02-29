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Hassan bin Sabit'in Hz. Peygamber'e yazdığı şiirler

Hassan bin Sabit, Peygamber Efendimizin şairi olarak tanınırdı. İslam'a büyük hizmetlerde bulunan Hassan için Hz. Peygamber, "Hassan'ın fıtrî kabiliyetini ve ilhamını Rûhulkudüs teyit ediyor" buyurdu. Resulallah'ın "Allah'ım, Hassan'ı Rûhulkudüs ile teyit et!" duasına mazhar olan Hassan bin Sabit'in Hz. Peygamber'e yazdığı şiirleri derledik.

Giriş Tarihi: 29.02.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 11:20
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Sâbit Mekke döneminde Hz. Peygamber'in mücadelesini, Müslümanlığı kabul edenlerin ona yaklaşımlarını şöyle tasvir etti:

"Kureyş'te on küsur yıl kaldı, uygun dost ile karşılaştığında anlatıyordu

Hacca gelen halka kendini anlatıyordu, ne bir yardımcı ne de dinini davet edene rastladı

Bize gelince ve uzaklık onu rahatlatınca Taybe'de sevinçli ve hoşnut oldu.

Hassan Bin Sabit kimdir?

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Ne yakın bir zalimin düşmanlığından ne de insanların azgınlarından birinden korkar oldu

Tüm mallarımızı ona bağışladık, savaşta canlarımızı ona feda ettik

Allah'ın kendinden başka ilah olmadığını, Allah'ın kitabının hidayet edici olduğunu biliyoruz"

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"Bize şanlı bir peygamber geldi.

Umutların olmadığı, peygamber gelmediği

Yeryüzünde putlara tapılan yıllardan sonra

Geldi ve bizi aydınlatan kandil oldu.

Doğru yola ileten, pırıl pırıl parlayan

Tarihte nam salmış Bürde Kasidesi

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Keskin kılıcın göz kamaştıran parlaması gibi...

Ateşe karşı bizi uyardı,

Ve cennet müjdesi verdi İslâm'ı öğretti bize

O yüzden hamd ediyoruz Allah'a."

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"Senden iyisini gözlerim görmedi asla,

Senden güzelini doğurmadı hiçbir ana,

Her ayıp ve kusurdan pak yaratıldın,

Sanki sen dilediğin gibi yaratıldın."

Şairlerimizden Peygamberimize yazılan naat şiirleri

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