Filistin'de Ramazan geleneği: Kur'an-ı Kerim hatmi

🔹 Siyonist ordusu, 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ne yönelik 2 yılı aşkın devam eden ve soykırıma varan saldırılarında insanları öldürmenin yanı sıra ibadet mekanları dini, eğitim ve öğretim kurumlarıyla tarihi ve kültürel mirası da doğrudan hedef aldı.

🔹 Han Yunus'taki yıkılmış camiler ve enkazların arasındaki Kur'an-ı Kerim sesleri, hem soykırımın getirdiği acıya tanıklık ediyor hem de Filistinli çocukların ve halkın inanç ve eğitimden geri adım atmayacağını gösteriyor.