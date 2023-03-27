Fecr suresi meali, tefsiri ve fazileti

Fecr Suresi 15-20 Ayetler Meali

﴾15﴿ İnsan var ya, rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, "Rabbim bana ikram etti" der (mutlu olur).

﴾16﴿ Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise "Rabbim beni önemsemedi" der (mutsuz olur).

﴾17﴿ Hayır hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.

﴾18﴿ Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.

﴾19﴿ Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz.

﴾20﴿ Malı aşırı derecede seviyorsunuz.

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