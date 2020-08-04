Evvabin namazı ne zaman, nasıl kılınır? Evvabin namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir?
Tövbe eden, Allah'a yönelen manasına gelen evvabin namazı, nafile ibadetlerden biridir. Akşam ile yatsı arasında kılınan bir namaz olan evvabin namazının fazileti oldukça yüksektir. Peki, evvabin ne demek? Evvabin namazı ne zaman, nasıl kılınır? Evvabin namazı kaç rekat ve nasıl niyet edilir? İşte akşam ile yatsı arası evvabin namazı…
Giriş Tarihi: 04.08.2020
17:25
Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
18:01
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in ümmetine tavsiye ettiği fazileti yüksek, akşam namazından sonra veya kuşluk vaktinde kılınan ibadetlerden biri de evvabin namazıdır.
Evvâbîn kelimesi "dönen, Allah'a yönelen, tövbe eden" anlamındaki evvâbın çoğuludur. Bu namaz altı rekât olup akşam namazından sonra, bir iki veya üç selâmla kılınır.
Akşam namazının sünnetinden sonra iki ilâ altı rekat arasında kılınan nafile namaza da "evvabin" denilmiştir. Hz. Peygamber, akşam namazından sonra altı rekat nafile namaz kılanın evvâbinden (günah işleyip, arkasından hemen tövbe eden kimselerden) sayılacağını bildirmiş ve arkasından da şu ayeti okumuştur: "Rabbiniz, içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer salih kimseler olursanız, şüphesiz Allah tövbe edenleri affedicidir"
(el-İsrâ, 17/25)
Nafile namaza dair sıkça sorulan 16 dini soru
EVVABİN NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
Hz. Peygamber (s.a.s.), evvâbîn namazının vaktinin kuşluk vakti olduğunu bildirmiştir.
(Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 143, 144; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 366, 367, 372; Dârimî, Salât, 153).
Bunun yanı sıra akşam namazından sonra kılınan nafile namaz için de, "Evvâbîn namazı" tabiri kullanılmıştır. Hatta fıkıh geleneğinde ve halk arasında bu kullanım daha yaygındır.
(Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, I, 250; VII, 191)
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EVVABİN İLE İLGİLİ AYETLER
Kur'ân-ı Kerîm'de beş yerde tekil
(Sâd 38/17, 19, 30, 44; Kāf 50/32), bir yerde de çoğul (el-İsrâ 17/25) şekliyle geçen bu kelime ile eski peygamberlerin ve salih kulların her zaman Allah'a yöneldikleri, tövbe edip O'na döndükleri anlatılır. Evvabinin tekil ve çoğul haliyle geçtiği ayetler:
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"Sen, onların söylediklerine sabret; güçlü kulumuz Dâvûd'u hatırla! Yönü hep Allah'a dönüktü."
(Sad Suresi, 17. Ayet)
Her sabah ve her akşam Allah'ın yüceliğini dile getirirken dağları ve çevresinde toplanmışken kuşları Dâvûd'a eşlik ettirdik. Hepsi de Allah'a yönelmişlerdi.
(Sad Suresi, 19. Ayet)
Biz Dâvûd'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne iyi kuldu! Yönü hep Allah'a dönüktü.
(Sad Suresi, 30. Ayet)
"(Bir yemini vardı.) "Eline bir demet bitki sapı alıp onunla vur ve böylece yeminini yerine getirmiş ol" (dedik). Gerçekten biz onu sıkıntılara dayanıklı bulduk. O ne güzel bir kuldu! Yönü hep Allah'a dönüktü.
(Sad Suresi, 44. Ayet)