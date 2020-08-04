Evvabin namazı ne zaman, nasıl kılınır? Evvabin namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir?

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in ümmetine tavsiye ettiği fazileti yüksek, akşam namazından sonra veya kuşluk vaktinde kılınan ibadetlerden biri de evvabin namazıdır.

Evvâbîn kelimesi "dönen, Allah'a yönelen, tövbe eden" anlamındaki evvâbın çoğuludur. Bu namaz altı rekât olup akşam namazından sonra, bir iki veya üç selâmla kılınır.

Akşam namazının sünnetinden sonra iki ilâ altı rekat arasında kılınan nafile namaza da "evvabin" denilmiştir. Hz. Peygamber, akşam namazından sonra altı rekat nafile namaz kılanın evvâbinden (günah işleyip, arkasından hemen tövbe eden kimselerden) sayılacağını bildirmiş ve arkasından da şu ayeti okumuştur: "Rabbiniz, içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer salih kimseler olursanız, şüphesiz Allah tövbe edenleri affedicidir" (el-İsrâ, 17/25)