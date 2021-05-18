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Esma bint Ebu Bekir kimdir? Hz. Ebubekir'in kızı Esma'nın lakabı ve hayatı...

Sadık dost Hz. Ebu Bekir'in kızı olan Esma bint Ebu Bekir, babasının vasıtasıyla Müslüman olmuş ve İslam ile ilk müşerref olanlar arasında yer almıştır. Babası, dedesi, oğlu ve eşi sahabi olan nadir şahsiyetlerdendir. Peygamber Efendimizin Hz. Ebubekir ile hicretinde önemli rol oynamış; İslam'ı en iyi anlayan ve yorumlayan sahabilerden biri olarak tanınmıştır. Oğlu Abdullah bin Zübeyr'in giriştiği mücadelede vakarlı duruşuyla ona "doğru yolda olduğu sürece savaştan kaçınmamasını" tavsiye etmiş; onun ölümünün ardından birkaç gün içinde hayata gözlerini yummuştur.

Giriş Tarihi: 18.05.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 16:27
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ESMA BİNT EBU BEKİR KİMDİR?
ESMA BİNT EBU BEKİR KİMDİR?

🔸 Hz. Ebu Bekir'in kızı olan Esma bint Ebu Bekir, Asr-ı Saadet'te verdiği mücadele ve vakarı ile hafızalara kazınmış bir sahabidir.

🔸 Esma bint Ebu Bekir, Hicret'ten 27 yıl önce 595 yılında Mekke'de doğmuştur.

🔸 Annesi Kuteyle bint Abdüluzzâ'nın daha sonra Müslüman olduğu tahmin edilir. 10 yaş büyük olduğu Hz. Ayşe ile baba bir kardeştir.

🔸 Esma, babası Hz. Ebu Bekir'in vesilesiyle Müslüman olmuş ve ilk Müslüman olanlar arasında 18. sırada yer almıştır.

🔍 Dik duruşuyla rol model bir Müslüman kadın: Hz. Ayşe

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İSMİ İLK OLARAK HİCRET HAZIRLIKLARINDA GEÇER
İSMİ İLK OLARAK HİCRET HAZIRLIKLARINDA GEÇER

🔸 Esma bint Ebu Bekir, tanınmış sahabi Zübeyr bin Avvam ile evlenmiş ve ondan beş erkek, üç kız çocuğu olmuştur.

🔸 Mekke döneminde müşriklerin baskıları nedeniyle Zübeyr'in Habeşistan'da hicret ettiği belirtilir; ancak Esma'nın ona katıldığı ile ilgili bir rivayet bulunmamaktadır.

🔸 İslam tarihinde Esma bint Ebu Bekir'in ismi, ilk kez Peygamber Efendimizin (sav) hicret hazırlıklarını gerçekleştirdiği sırada oynadığı rol nedeniyle ön plana çıkmıştır.

🔸 Resulullah (sav) hicret emrini alınca Hz. Ebu Bekir'in evine gitmiş; onunla yalnız konuşmak istemiştir.

🔸 Hz. Ebu Bekir, evde olan Esma ile Ayşe'nin sır saklamayı bildiklerini söylemiş; onların yanında o gece hicret etme kararı verdiğini ve yanına yol arkadaşı olarak kendisini seçtiğini bildirmiştir.

🔍 Cennetle müjdelenen sahabe: Zübeyr bin Avvam

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‘ALLAH CENNETTE SANA İKİ KUŞAK VERSİN’
‘ALLAH CENNETTE SANA İKİ KUŞAK VERSİN’

🔸 Yol hazırlıklarına başlayan Esma ve Ayşe, bir miktar azık koyup bir kırbaya su doldurmuşlar; fakat kapların ağızlarını bağlamak için ip bulamamışlardır.

🔸 Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir'in önerisi ile Esma belindeki kuşağı çıkarıp ikiye bölmüş ve bir parçası ile azık torbasının diğer parça ile de su kırbasının ağzını bağlamıştır.

🔸 Peygamber Efendimiz (sav), bundan son derece memnun olmuş ve ona şu duayı etmiş; Esma, bunun ardından iki kuşaklı anlamına gelen "Zâtünnitâkayn" olarak anılmıştır:

"Allah bu kuşağının karşılığında cennette sana iki kuşak versin."

🔸 Başka bir rivayette, Resulullah (sav) ile Hz. Ebu Bekir'in üç gün saklandıkları Sevr mağarasına geceleri Esma yemek taşımıştır.

🔸 Üçüncü gün mağarayı terk edip Medine'ye yola çıkacakları esnada azık torbasını bağlayacağı ipi unuttuğunu anlamış; kuşağını ikiye bölerek kapların ağzını bağlamış ve bundan dolayı bu lakapla anılmıştır.

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HİCRET’İN ARDINDAN EBU CEHİL KAPISINI ÇALDI
HİCRET’İN ARDINDAN EBU CEHİL KAPISINI ÇALDI

🔸 Esma bint Ebu Bekir, hicret sırasında Allah Resulü (sav) ile Hz. Ebu Bekir'in evden ayrılmasının ardından Ebu Cehil'in de aralarında olduğu Kureyşli bir grubun eve geldiklerini anlatmıştır.

🔸 Ebu Cehil, Esma'ya babasının nerede olduğunu sormuş; o da "bilmiyorum" yanıtını vermiştir.

🔸 Bunun üzerine Ebu Cehil, Esma'ya bir tokat vurmuş ve bu nedenle küpeleri yere düşmüştür.

🔍 Müslümanlar neden Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir?

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MEDİNE’YE HİCRETİ SIRASINDA ABDULLAH DOĞDU
MEDİNE’YE HİCRETİ SIRASINDA ABDULLAH DOĞDU

🔸 Peygamber Efendimiz (sav) ile Hz. Ebu Bekir, Medine'ye vardıktan kısa bir süre sonra Mekke'ye adam göndererek iki ailenin de orada kalan üyelerini Medine'ye getirtmişlerdir.

🔸 Hicret sırasında hamile olan Esma, zorlu bir yolculuğun ardından Kuba'ya ulaştıklarında Abdullah bin Zübeyr'i dünyaya getirmiştir.

🔸 Muhacirlerin Medine'de doğan bu ilk çocukları, Müslümanları çok sevindirmiştir.

🔸 Çünkü Yahudiler, Medine'ye hicret eden Müslümanlara büyü yaptıklarını ve bir daha çocuklarının olmayacağını söylemişlerdir.

🔸 Böylece Müslümanların nesillerinin tükeneceği söylentisini yaymışlar; ancak Abdullah bin Zübeyr'in doğması, bu söylentilerin doğru olmadığını kanıtlamıştır.

🔍 Mescid güvercini Abdullah bin Zübeyr kimdir?

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