Esma bint Ebu Bekir kimdir? Hz. Ebubekir'in kızı Esma'nın lakabı ve hayatı...
Sadık dost Hz. Ebu Bekir'in kızı olan Esma bint Ebu Bekir, babasının vasıtasıyla Müslüman olmuş ve İslam ile ilk müşerref olanlar arasında yer almıştır. Babası, dedesi, oğlu ve eşi sahabi olan nadir şahsiyetlerdendir. Peygamber Efendimizin Hz. Ebubekir ile hicretinde önemli rol oynamış; İslam'ı en iyi anlayan ve yorumlayan sahabilerden biri olarak tanınmıştır. Oğlu Abdullah bin Zübeyr'in giriştiği mücadelede vakarlı duruşuyla ona "doğru yolda olduğu sürece savaştan kaçınmamasını" tavsiye etmiş; onun ölümünün ardından birkaç gün içinde hayata gözlerini yummuştur.
Giriş Tarihi: 18.05.2021
16:16
Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
16:27
ESMA BİNT EBU BEKİR KİMDİR?
🔸 Hz. Ebu Bekir'in kızı olan Esma bint Ebu Bekir,
bir sahabidir. Asr-ı Saadet'te verdiği mücadele ve vakarı ile hafızalara kazınmış
🔸 Esma bint Ebu Bekir,
Mekke'de doğmuştur. Hicret'ten 27 yıl önce 595 yılında
🔸 Annesi Kuteyle bint Abdüluzzâ'nın daha sonra Müslüman olduğu tahmin edilir.
baba bir kardeştir. 10 yaş büyük olduğu Hz. Ayşe ile
🔸 Esma, babası
ve ilk Müslüman olanlar arasında 18. sırada yer almıştır. Hz. Ebu Bekir'in vesilesiyle Müslüman olmuş
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Dik duruşuyla rol model bir Müslüman kadın: Hz. Ayşe
İSMİ İLK OLARAK HİCRET HAZIRLIKLARINDA GEÇER
🔸 Esma bint Ebu Bekir, tanınmış sahabi
ve ondan beş erkek, üç kız çocuğu olmuştur. Zübeyr bin Avvam ile evlenmiş
🔸 Mekke döneminde müşriklerin baskıları nedeniyle
ancak Esma'nın ona katıldığı ile ilgili bir rivayet bulunmamaktadır. Zübeyr'in Habeşistan'da hicret ettiği belirtilir;
🔸 İslam tarihinde Esma bint Ebu Bekir'in ismi, ilk kez
nedeniyle ön plana çıkmıştır. Peygamber Efendimizin (sav) hicret hazırlıklarını gerçekleştirdiği sırada oynadığı rol
🔸 Resulullah (sav) hicret emrini alınca
onunla yalnız konuşmak istemiştir. Hz. Ebu Bekir'in evine gitmiş;
🔸 Hz. Ebu Bekir, evde olan
onların yanında o gece hicret etme kararı verdiğini ve yanına yol arkadaşı olarak kendisini seçtiğini bildirmiştir. Esma ile Ayşe'nin sır saklamayı bildiklerini söylemiş;
🔍 Cennetle müjdelenen sahabe: Zübeyr bin Avvam
‘ALLAH CENNETTE SANA İKİ KUŞAK VERSİN’
🔸 Yol hazırlıklarına başlayan
fakat kapların ağızlarını bağlamak için ip bulamamışlardır. Esma ve Ayşe, bir miktar azık koyup bir kırbaya su doldurmuşlar;
🔸 Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir'in önerisi ile
ve bir parçası ile azık torbasının diğer parça ile de su kırbasının ağzını bağlamıştır. Esma belindeki kuşağı çıkarıp ikiye bölmüş
🔸 Peygamber Efendimiz (sav), bundan son derece memnun olmuş ve ona şu duayı etmiş; Esma, bunun ardından
olarak anılmıştır: iki kuşaklı anlamına gelen "Zâtünnitâkayn" "Allah bu kuşağının karşılığında cennette sana iki kuşak versin."
🔸 Başka bir rivayette, Resulullah (sav) ile Hz. Ebu Bekir'in üç gün saklandıkları
yemek taşımıştır. Sevr mağarasına geceleri Esma
🔸 Üçüncü gün
azık torbasını bağlayacağı ipi unuttuğunu anlamış; kuşağını ikiye bölerek kapların ağzını bağlamış ve bundan dolayı bu lakapla anılmıştır. mağarayı terk edip Medine'ye yola çıkacakları esnada
HİCRET’İN ARDINDAN EBU CEHİL KAPISINI ÇALDI
🔸 Esma bint Ebu Bekir, hicret sırasında
Ebu Cehil'in de aralarında olduğu Kureyşli bir grubun eve geldiklerini anlatmıştır. Allah Resulü (sav) ile Hz. Ebu Bekir'in evden ayrılmasının ardından
🔸 Ebu Cehil,
o da "bilmiyorum" yanıtını vermiştir. Esma'ya babasının nerede olduğunu sormuş;
🔸 Bunun üzerine Ebu Cehil,
yere düşmüştür. Esma'ya bir tokat vurmuş ve bu nedenle küpeleri
🔍 Müslümanlar neden Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir?
MEDİNE’YE HİCRETİ SIRASINDA ABDULLAH DOĞDU
🔸 Peygamber Efendimiz (sav) ile Hz. Ebu Bekir,
Mekke'ye adam göndererek iki ailenin de orada kalan üyelerini Medine'ye getirtmişlerdir. Medine'ye vardıktan kısa bir süre sonra
🔸 Hicret sırasında hamile olan
Abdullah bin Zübeyr'i dünyaya getirmiştir. Esma, zorlu bir yolculuğun ardından Kuba'ya ulaştıklarında
🔸 Muhacirlerin
Müslümanları çok sevindirmiştir. Medine'de doğan bu ilk çocukları,
🔸 Çünkü
ve bir daha çocuklarının olmayacağını söylemişlerdir. Yahudiler, Medine'ye hicret eden Müslümanlara büyü yaptıklarını
🔸 Böylece Müslümanların nesillerinin tükeneceği söylentisini yaymışlar; ancak
bu söylentilerin doğru olmadığını kanıtlamıştır. Abdullah bin Zübeyr'in doğması,
🔍 Mescid güvercini Abdullah bin Zübeyr kimdir?