Esma bint Ebu Bekir kimdir? Hz. Ebubekir'in kızı Esma'nın lakabı ve hayatı...

🔸 Esma bint Ebu Bekir, tanınmış sahabi Zübeyr bin Avvam ile evlenmiş ve ondan beş erkek, üç kız çocuğu olmuştur.

🔸 Mekke döneminde müşriklerin baskıları nedeniyle Zübeyr'in Habeşistan'da hicret ettiği belirtilir; ancak Esma'nın ona katıldığı ile ilgili bir rivayet bulunmamaktadır.

🔸 İslam tarihinde Esma bint Ebu Bekir'in ismi, ilk kez Peygamber Efendimizin (sav) hicret hazırlıklarını gerçekleştirdiği sırada oynadığı rol nedeniyle ön plana çıkmıştır.

🔸 Resulullah (sav) hicret emrini alınca Hz. Ebu Bekir'in evine gitmiş; onunla yalnız konuşmak istemiştir.

🔸 Hz. Ebu Bekir, evde olan Esma ile Ayşe'nin sır saklamayı bildiklerini söylemiş; onların yanında o gece hicret etme kararı verdiğini ve yanına yol arkadaşı olarak kendisini seçtiğini bildirmiştir.

🔍 Cennetle müjdelenen sahabe: Zübeyr bin Avvam