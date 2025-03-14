Ekrem Demirli’den yeni eser: İbadet Özgürlüktür

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◾ Bazı kitaplar bizi içine çekerken, bazıları ise gözümüzü korkutur. Aslında bu korku, metne hâkimiyetle doğrudan ilişkilidir. Sıradanlığın dışına çıkarak hem derin hem de sürükleyici bir eser ortaya çıkarmak ise büyük bir ustalıktır.

◾ Kavramlar, düşünceler ve isimler üzerine kaleme aldığı eserlerle tanınan Ekrem Demirli, bu alandaki yetkinliğini bir kez daha gösteriyor ve kuşatıcı telif yolculuğuna devam ediyor.

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