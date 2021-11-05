Dualı Cuma mesajları 2021 yeni, resimli, kısa... Hayırlı Cumalar!

Hayırlı Cumalar! Cuma günü, Allah'ın ayetlerde bildirdiği, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) hadislerinde müjdelediği mübarek bir gündür. Cuma gününde öyle bir vakit vardır ki dualar kabul olur. Cuma mesajları da genel olarak duaların kabul olmasının niyaz edildiği iyi dileklerin dilendiği mesajlardır. Bu özel gün vesilesiyle, sevdiklerine cuma mesajı göndermek; sevgi ve saygı bağını pekiştirmek isteyenler, dualı, ayetli, anlamlı cuma mesajları haberimizde bulablir. SMS ve Whatsapp üzerinden gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları seçenekleri...