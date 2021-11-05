Arama

Menu

Dualı Cuma mesajları 2021 yeni, resimli, kısa... Hayırlı Cumalar!

Hayırlı Cumalar! Cuma günü, Allah'ın ayetlerde bildirdiği, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) hadislerinde müjdelediği mübarek bir gündür. Cuma gününde öyle bir vakit vardır ki dualar kabul olur. Cuma mesajları da genel olarak duaların kabul olmasının niyaz edildiği iyi dileklerin dilendiği mesajlardır. Bu özel gün vesilesiyle, sevdiklerine cuma mesajı göndermek; sevgi ve saygı bağını pekiştirmek isteyenler, dualı, ayetli, anlamlı cuma mesajları haberimizde bulablir. SMS ve Whatsapp üzerinden gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları seçenekleri...

Giriş Tarihi: 05.11.2021 09:22
  • 1
  • 20
Dualı Cuma mesajları 2021 yeni, resimli, kısa... Hayırlı Cumalar!

Allah`ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver.

Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

Fikriyat'ın podcast uygulaması için tıklayın

  • 2
  • 20
Dualı Cuma mesajları 2021 yeni, resimli, kısa... Hayırlı Cumalar!

Allah'ım! Gece ve gündüzün getirdiklerinin şerrinden, rüzgârın ve zamanın getirdiği kötülüklerden sana sığınırız.

Hayırlı Cumalar.

  • 3
  • 20
Dualı Cuma mesajları 2021 yeni, resimli, kısa... Hayırlı Cumalar!

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin

  • 4
  • 20
Dualı Cuma mesajları 2021 yeni, resimli, kısa... Hayırlı Cumalar!

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. "

(Zariyat ~58,59)

Cuma gününüz mübarek olsun.

Sabır hakkında yol gösterici 10 hadis

  • 5
  • 20
Dualı Cuma mesajları 2021 yeni, resimli, kısa... Hayırlı Cumalar!

Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma!

Hayırlı cumalar dilerim.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN