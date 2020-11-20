Cuma mesajları yeni 2020... En anlamlı, dualı, yazılı, resimli Cuma mesajları
Cuma mesajları yeni 2020... En anlamlı, dualı, yazılı, resimli Cuma mesajları
Hayırlı Cumalar! Cuma, Müslümanların bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bu mübarek günde vatandaşlar birbirlerine mesaj göndererek iyi dilekte bulunuyor. Sizde dua dolu dileklerinizi cuma mesajları ile iletebilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en yeni, dualı, yazılı Cuma mesajları...