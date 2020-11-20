Cuma mesajları yeni 2020... En anlamlı, dualı, yazılı, resimli Cuma mesajları

"Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et; zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin."

(Bakara Suresi, 128. ayet)

Cumanız mübarek olsun…