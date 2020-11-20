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  • Cuma mesajları yeni 2020... En anlamlı, dualı, yazılı, resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları yeni 2020... En anlamlı, dualı, yazılı, resimli Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! Cuma, Müslümanların bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bu mübarek günde vatandaşlar birbirlerine mesaj göndererek iyi dilekte bulunuyor. Sizde dua dolu dileklerinizi cuma mesajları ile iletebilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en yeni, dualı, yazılı Cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 08:56
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Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve duamdasınız.

Cumanız mübarek olsun…

Cuma günü okunacak dualar ve sureler...

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"Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et; zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin."

(Bakara Suresi, 128. ayet)

Cumanız mübarek olsun…

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Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun.

Cumanız mübarek olsun.

Cuma namazı evden kılınır mı?

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"Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!"

(Bakara Suresi, 201. ayet)

Cumanız mübarek olsun…

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"Allah'ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru."

(İbn Hıbbân, Ed'ıye, No: 949; el-Heysemî, Ed'ıye, 33, No: 17390)

Cumanız mübarek olsun…

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

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