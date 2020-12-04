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Cuma mesajları resimli 2020... Hadisli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! Cuma günü İslam'da mübarek bir gündür. Cuma gününün faziletleri ayetlerde ve hadislerde vurgulanmıştır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bu mübarek günde vatandaşlar birbirlerine mesaj göndererek iyi dilekte bulunuyor, bağlarını güçlendiriyor. Sizde dua dolu dileklerinizi cuma mesajları ile iletebilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz hadisli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları

Giriş Tarihi: 04.12.2020 09:53
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'"Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah cennete koyar."

(Buhârî, Hibe, 35)

Hayırlı Cumalar

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

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''Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir: Birisi, Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse; diğeri de, Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.''

(Müslim, Müsâfirîn, 266; Buhârî, Tevhîd, 45)

Hayırlı Cumalar

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"Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir."

(Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 15)

Hayırlı Cumalar

Cuma günü okunacak dualar ve sureler...

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"İnsanoğlu ebediyete irtihal ettiği zaman amel defteri kapanır. Şu üç kişinin defteri ise kapanmaz ve bunlara sevap yazılmaya devam eder: Ardında sadakayı cariye, yani kalıcı bir hayır bırakan kişi. İlmini insanlığın hayır ve hizmetine sunan kişi. Kendisine hayır duada bulunan bir evlat yetiştiren kişi."

(Müslim, Vasiyyet, 14)

Hayırlı Cumalar

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"Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın."

(Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Hayırlı Cumalar

Cuma namazı evden kılınır mı?

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