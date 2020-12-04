Cuma mesajları resimli 2020... Hadisli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları
Cuma mesajları resimli 2020... Hadisli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları
Hayırlı Cumalar! Cuma günü İslam'da mübarek bir gündür. Cuma gününün faziletleri ayetlerde ve hadislerde vurgulanmıştır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bu mübarek günde vatandaşlar birbirlerine mesaj göndererek iyi dilekte bulunuyor, bağlarını güçlendiriyor. Sizde dua dolu dileklerinizi cuma mesajları ile iletebilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz hadisli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları