Cuma mesajları resimli 2020... Hadisli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları

"İnsanoğlu ebediyete irtihal ettiği zaman amel defteri kapanır. Şu üç kişinin defteri ise kapanmaz ve bunlara sevap yazılmaya devam eder: Ardında sadakayı cariye, yani kalıcı bir hayır bırakan kişi. İlmini insanlığın hayır ve hizmetine sunan kişi. Kendisine hayır duada bulunan bir evlat yetiştiren kişi."

(Müslim, Vasiyyet, 14)

Hayırlı Cumalar