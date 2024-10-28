Çok Hadis rivayet eden Sahabiler: Muksirun
Resullullah (SAV) yaşantısı, karakteri ve sözleriyle müminler için şüphesiz en güzel ve kamil örnekti. Sahabe, Hz. Muhammed'i (SAV) taklit eder ve O'nun gibi olmaya çalışırdı. Bu yöndeki çabalardan birisi de Resul-i Ekrem'in (SAV) vefatının ardından hadis-i şerifler karşısında gösterilen hassasiyet ve titizlikti. Allah Resulü'nün (SAV) hadis-i şeriflerini rivayet eden sahabiler arasında en çok bilinenler "muksirun" diye adlandırılmıştı. Peki muksirun sahabiler kimlerdi?
Giriş Tarihi: 28.10.2024
17:16
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024
17:21
◾ Çok
hadis rivayet eden anlamına gelen muksirun kavramı tarih boyunca, "ekserü's-sahâbeti rivâyeten, ekserü's-sahâbeti hadîsen, el-müksirûne mine's-sahâbeti rivâyeten" gibi ifadelerle de dile getirildi.
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Muksirun'un tam tersi de mukillun idi. Bu tabirde az hadis rivayet eden sahabe için kullanıldı. Altı, yedi ve dokuz kişi olarak kabul edilen " Muksirun", 1500, 1000 ve 700 hadis-i şeriften fazla hadis-i şerif rivayet eden sahabileri tarif etmek için kullanıldı.
Muksirun Sahabiler
Ebu Hureyre (RA)
Abdullah b. Ömer (RA)
Enes b. Malik (RA)
Ebu Said el-Hudri (RA)
Hz. Aişe (RANHA)
Abdullah İbn Abbas (RA)
Câbir b. Abdullah (RA)
Abdullah b. Amr (RA)
Abdullah b. Mes'ud (RA)
MÜSLÜMANLAR İÇİN HADİS İLMİNİN ÖNEMİ
Ebu Hureyre'den (RA) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur:
"Her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter."
(Müslim, Mukaddime, 5)
Ebu Hureyre (RA)
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Yemenli olan ve kabilesi ile beraber Medine'yi ziyaret ederek Müslüman olan Ebu Hureyre (RA) o andan itibaren kendisine tamamen İslam'a adamış ve Ashab-ı Suffe arasına girmişti.
◾ Ebu Hureyre (RA) başta Resulullah (SAV) olmak üzere
Übey b. Kab, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Usame b. Zeyd, Hz. Aişe (RANHA), Fazl b. Abbas b. Abdülmuttalib gibi sahabilerden ve Kab el-Ahbar gibi tabiilerden hadis rivayet etti. Sayısı 800'ü geçkin pek çok kimse kendisinden rivayette bulundu. Tekrarları ile beraber 5374 hadis-i şerif rivayet etti.
ÇOK HADİS RİVAYET ETMESİYLE TANINAN SAHABİ: EBU HUREYRE
İbn Ömer'den (RA) nakledildiğine göre, Allah Resulü (SAV) şöyle buyurmuştur:
"Allah yasakladıklarının yapılmasından nasıl hoşlanmıyorsa, tanıdığı ruhsatların kullanılmasından da öylece hoşnut olur."
(İbn Hanbel, II, 108)
Abdullah b. Ömer (RA)
◾ İbn
Ömer (RA) künyesi ile bilinen Abdullah İbn Ömer (RA) Allah Resulü'nün hanımı Hz. Hafsa'nın (RANHA) kardeşiydi. Resul-i Ekrem'in (SAV) kayınbiraderi olması dolayısıyla aile hayatına da hakimdi.
◾ Abdullah
İbn Ömer (RA) toplamda 2630 hadis-i şerif ile Ebu Hureyre'den (RA) sonra en çok hadis-i şerif rivayet eden sahabi oldu. Rivayetlerinin yüz altmış sekizi hem Buhari hem Müslim'de mevcut olup ayrıca seksen biri Sahih-i Buhari'de, otuz biri de Sahih-i Müslim'de bulunmakta.
GECEYİ SECDESİYLE AYDINLATAN SAHABİ
Enes b. Malik'den (RA) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur:
"Sizden biriniz namaz kılarken (aslında) Rabbi'yle özel olarak konuşmaktadır."
(Buhârî, Salat 36)
Enes b. Malik (RA)
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Resulullah'ın (SAV) en yakınındaki isimlerden birisi de hizmetinde bulunan Enes b. Malik (RA) idi. Bedir gazvesinden vefatına dek her daim Resulullah'ın (SAV) hizmetini önceledi.
◾ Allah Resulü'nün (SAV) vefatının ardından bazı görevlerde bulunan
Enes b. Malik (RA); Mekke, Medine, Basra, Kûfe ve Şam'da dersler verdi. 2286 adet hadis-i şerif rivayet etti.
Ebu Said el-Hudri'den (RA)'den nakledildiğine göre, Allah Resulü (SAV) şöyle buyurmuştur:
"… Ve Allah'ın sözünün diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın, yarattıklarına olan üstünlüğü gibidir."
(Tirmizi, Fedâilü'l-Kur'ân 25)
Ebu Said el-Hudri (RA)
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Uhud Savaşı'na katılmak istediğinde on üç yaşında bir genç olan Ebu Said el Hudri (RA), Ashab-ı Suffe'nin önde gelen mensuplarındandı. 1170 hadis naklederek en çok hadis-i şerif rivayet eden sahabilerden oldu.
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Hadis-i şerifleri yazmak yerine ezberledi. Hemen her konuyu Allah Resulü'ne (SAV) soran Ebu Said el Hudri (RA), " Medine Müftüsü" ve " İmam" olarak tanındı.