Çok Hadis rivayet eden Sahabiler: Muksirun

Ebu Hureyre'den (RA) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur:

"Her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter."

(Müslim, Mukaddime, 5)

Ebu Hureyre (RA)

◾ Yemenli olan ve kabilesi ile beraber Medine'yi ziyaret ederek Müslüman olan Ebu Hureyre (RA) o andan itibaren kendisine tamamen İslam'a adamış ve Ashab-ı Suffe arasına girmişti.

◾ Ebu Hureyre (RA) başta Resulullah (SAV) olmak üzere Übey b. Kab, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Usame b. Zeyd, Hz. Aişe (RANHA), Fazl b. Abbas b. Abdülmuttalib gibi sahabilerden ve Kab el-Ahbar gibi tabiilerden hadis rivayet etti. Sayısı 800'ü geçkin pek çok kimse kendisinden rivayette bulundu. Tekrarları ile beraber 5374 hadis-i şerif rivayet etti.

ÇOK HADİS RİVAYET ETMESİYLE TANINAN SAHABİ: EBU HUREYRE