Cennetle müjdelenen sahabe Ebu Ubeyde kimdir?
Cennetle müjdelenen sahabe Ebu Ubeyde, İslam'ın ilk günlerinden itibaren Peygamber Efendimizin yanında yer aldı. Bedir Savaşı'nda yaşadığı olay neticesine ayetin nazil olmasına vesile oldu. Peygamber Efendimiz onun hakkında "Her ümmetin bir emini vardır. Bizim eminimiz, ey ümmet, Ebu Ubeyde İbnu'l-Cerrah'tır." buyurdu. Peki, Ebu Ubeyde, hangi ayetin inmesine vesile oldu? Hz. Ömer'in ağlatan olay neydi? Ebu Ubeyde, halifeliği neden kabul etmedi?
Giriş Tarihi: 07.02.2020
16:23
Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
17:00
EBU UBEYDE İBNU’L CERRAH KİMDİR?
Ebû Ubeyde, 538 yılında Mekke'de doğdu. Peygamber Efendimiz ile onuncu dedeleri ile soyları birleşen sahabe, cahiliye devrinde okuma yazma bilen az sayıda insanlardan biriydi.
İslam'a ilk girenler arasında olan sahabe, Hz. Ebu Bekir'den bir gün sonra Müslüman oldu. Hz. Ebu Bekir aracılığıyla Müslüman olan Ebû Ubeyde ile beraber Abdurrahman İbn Avf, Osman İbn Maz'un ve el-Erkam İbn el-Erkam da İslam'la şereflendi.
AYETİN İNMESİNE VESİLE OLDU
İslam'ın yayılması için büyük mücadele veren Ebû Ubeyde, diğer Müslümanlar gibi Mekkeli müşriklerin işkencelerine maruz kalarak sıkıntılı zamanlar geçirdi. İşkenceler dayanılmaz bir noktaya ulaşınca ikinci Habeşistan hicretine katılsa da bir süre sonra Mekke'ye döndü.
Peygamber Efendimiz ile her savaşa iştirak eden sahabe, Bedir Gazvesinde düşman saflarında bulunan babasını, özellikle kendisine hücum etmesi üzerine öldürmek zorunda kaldı. Bedir'de yaşadığı olay neticesine ayetin nazil olmasına vesile oldu. Bu ayet-i kerimede babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları da olsa müminlerin kâfirleri dost edinemeyeceğini belirtir.
"Allah'a ve âhiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere -babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa- sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları -orada ebedî kalmak üzere- altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar; iyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır!"
(Mücâdile Suresi, 22. Ayet)
Hz. Enes (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Her ümmetin bir emini vardır. Bizim eminimiz, ey ümmet, Ebu Ubeyde İbnu'l-Cerrah(ra)'tır.
(
Buhari, Fezailu'l-Ashab 21, Megazi 72; Müslim, Fezailu'l-Ashab 53, 54 (2419)
Bu olaydan sonra "emînü'l-ümme" lakabıyla anılan Ebu Ubeyde bu bölgedeki insanlara İslam'ı da öğretti.
“İNSANLARIN EN HAYIRLISI”
Uhud Gazvesinde İslam ordusu dağılmaya başladığı zaman, müşriklerin mızraklarına karşı göğüslerini siper ederek Rasulullah'ı korumak için onu kuşatan on dört kişiden biriydi.
Savaş bitince, Rasulullah'ın dişi kırılmış, alnı yarılmış ve yanağına zırhının iki halkası batmıştı. Hz. Ebu Bekir yanağından onları çıkarmak isteyerek Rasulullah'ın yanına gitti. Ebu Ubeyde ona bırakmasını söyledi. Ebu Ubeyde eğer eliyle sökerse, Rasulullah'a (sav) ıstırap vereceğinden korktu ve halkanın birini iyice ısırıp çıkardı ama kendisinin de bir dişi söküldü. Sonrasında öbürünü ikinci dişiyle ısırıp çıkardı, bu defa da ikinci dişi sökülüp düştü. İki ön dişi çıkan Ebu Ubeyde için Ebu Bekir şöyle dedi: "
Ebu Ubeyde dişi kırılan insanların en hayırlısıdır."
KUREYŞ’İN EN AHLAKLI ÜÇ KİŞİNDEN BİRİ
Abdullah İbn Ömer, Ebu Ubeyde İbnu'l-Cerrah'ı şöyle anlatır: "
Kureyş'ten üç kişi insanların en güzeli, en iyi ahlaklısı ve en utangacıdır. Onların ağzından doğrudan başka söz çıkmaz ve onlar kendilerine bir şey söylenince de karşılarındakini yalanlamazlar. Bu üç kişi, Ebû Bekr es-Sıddîk, Osman İbn Affan ve Ebû Ubeyde İbnu'l-Cerrah'tır."