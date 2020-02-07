Cennetle müjdelenen sahabe Ebu Ubeyde kimdir?

İslam'ın yayılması için büyük mücadele veren Ebû Ubeyde, diğer Müslümanlar gibi Mekkeli müşriklerin işkencelerine maruz kalarak sıkıntılı zamanlar geçirdi. İşkenceler dayanılmaz bir noktaya ulaşınca ikinci Habeşistan hicretine katılsa da bir süre sonra Mekke'ye döndü.

Peygamber Efendimiz ile her savaşa iştirak eden sahabe, Bedir Gazvesinde düşman saflarında bulunan babasını, özellikle kendisine hücum etmesi üzerine öldürmek zorunda kaldı. Bedir'de yaşadığı olay neticesine ayetin nazil olmasına vesile oldu. Bu ayet-i kerimede babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları da olsa müminlerin kâfirleri dost edinemeyeceğini belirtir.