Berat kandilinde yapılması gereken ibadetler
İslam aleminin dokuz ay boyunca yolunu gözlediği mübarek Üç aylar içinde yer alan Berat Kandili, 2 Şubat Pazartesi, bu gece idrak edilecek. Af ve bağışlanma kapılarının aralandığı bu özel gecede, Müslümanlar ibadetlerini titizlikle yerine getirecek. Zikir, oruç, namaz ve tövbe ile maneviyatın zirveye çıktığı Berat Kandili'nde, Allah'a yöneliş ön planda olacak. 2026 Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler ve bu mübarek gecenin feyzini araştırdık. İşte, Berat kandilinde yapılması gereken ibadetler...
🔸 Berat Kandili, maneviyatın en çok hissedildiği günlerden biridir. Bu özel gün, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir.
🔸 Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesine tekabül etmektedir. 202 yılında Berat Kandili, 2 Şubat Pazartesi (bugün) günü idrak edilecek.
BERAT KANDİLİ'Nİ İHYA ETMEK İÇİN 10 ÖNERİ
🔸 Berat Kandili rahmet ve mağfiret kapılarının müminlere açıldığı mübarek bir gecedir. Allah (CC) kullarına bu gecede, ihsanlarda bulunur.
🔸 Resulullah'ın (SAV): "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Receb'in ilk (Cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir" buyurduğu gecelerden birisi olan Berat Kandili'ni ibadet üzere geçirmek büyük önem ifade etmekte.
🔸 Arapça kökenli bir kelime olan "Berat", "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamı taşır.
🔸 Üç ayların ortasındaki bu geceye Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umulduğundan "berat" ismi takdim edilmiştir. Berat Gecesi "Şaban'ın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak gecesi" gibi adlarla da anılır.
🔸 Peygamber Efendimiz (SAV) Berat Kandili'ne ayrı bir kıymet ve değer biçer, o günde kendisi de Rabbimize külli ibadetlerde bulunurdu.
🔸 "Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şâban'ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar."
(Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191)
🔸 Fazileti ve taşıdığı ehemmiyet sebebiyle bu gecede ibadet etmek, Rabbimizin rızasını kazandıracak ameller işlemek oldukça önemlidir. Hadis-i şeriflerde Berat Gecesi'ne mahsus bir ibadet zikredilmemiştir.
🔸 Ancak Cenab-ı Hakk'ın 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim!' diye kullarına seslendiği zaman diliminde tövbe, dua ve ibadetle geçirmek, nâfile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek elzemdir.