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Berat kandilinde yapılması gereken ibadetler

Yayınlanma Tarihi: Şubat 12, 2025 13:49

Berat Kandili, İslam aleminin mübarek saydığı gecelerden yalnızca biridir. Üç ayların içinde bulunan bu özel gece, 13 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu mübarek geceyi en iyi şekilde yerine getirmek adına ibadetler titizlikle ifa edilecek. Bu gecede; zikir çekilir, oruç tutulur, namaz kılınır, tövbe ve istiğfar edilir. Peki, Berat Kandili'nde neler yapılır? Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler? İşte, 2025 Berat Kandili ibadetleri...

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BERAT GECESİ NE ZAMAN?
BERAT GECESİ NE ZAMAN?

🔸 Berat Kandili, maneviyatın en çok hissedildiği günlerden biridir. Bu özel gün, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir.

🔸 Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesine tekabül etmektedir. 2025 yılında Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

Berat Kandili'ni İhya Etmek için 10 Öneri

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BERAT GECESİ 2025
BERAT GECESİ 2025

🔸 Berat Kandili rahmet ve mağfiret kapılarının müminlere açıldığı mübarek bir gecedir. Allah (CC) kullarına bu gecede, ihsanlarda bulunur.

🔸 Resulullah'ın (SAV): "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Receb'in ilk (Cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir" buyurduğu gecelerden birisi olan Berat Kandili'ni ibadet üzere geçirmek büyük önem ifade etmekte.

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BERAT NE DEMEK?
BERAT NE DEMEK?

🔸 Arapça kökenli bir kelime olan "Berat", "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamı taşır.

🔸 Üç ayların ortasındaki bu geceye Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umulduğundan "berat" ismi takdim edilmiştir. Berat Gecesi "Şaban'ın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak gecesi" gibi adlarla da anılır.

Af ve arınma gecesi: Berat Kandili

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BERAT KANDİLİ
BERAT KANDİLİ

🔸 Peygamber Efendimiz (SAV) Berat Kandili'ne ayrı bir kıymet ve değer biçer, o günde kendisi de Rabbimize külli ibadetlerde bulunurdu.

🔸 "Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şâban'ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar."

(Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191)

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BERAT KANDİLİ NEDİR?
BERAT KANDİLİ NEDİR?

🔸 Fazileti ve taşıdığı ehemmiyet sebebiyle bu gecede ibadet etmek, Rabbimizin rızasını kazandıracak ameller işlemek oldukça önemlidir. Hadis-i şeriflerde Berat Gecesi'ne mahsus bir ibadet zikredilmemiştir.

🔸 Ancak Cenab-ı Hakk'ın 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim!' diye kullarına seslendiği zaman diliminde tövbe, dua ve ibadetle geçirmek, nâfile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek elzemdir.

Berat Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz?

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