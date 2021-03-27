Berat Kandilinde neler yapılır? Berat Kandilinde yapılması gereken ibadetler…

Müslümanlarca mukaddes kabul edilen Şaban ayının 15. gecesi ihya edilen Berat Kandili, bu yıl 27 Mart 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek.

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🔸 Berat Gecesi, İslam dünyasının beklediği ve faziletlerinden faydalanmayı umduğu gecelerden biridir.

🔸 Berat Kandiline mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, hadis rivayetlerinden de yola çıkarak nafile oruç tutmak; bu mübarek geceyi tövbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.

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Berat Kandili, Müslümanlarca kutsal sayılan diğer gecelerden farklı bir maneviyatla geçirilen, daha fazla ibadet edilen bir gecedir. Berat Kandilinde nafile ibadetlere önem verilmesi önerilir.

🔸 Berat gecesi için Peygamber Efendimizin "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu belirtilir.

Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmetü's-salât, 191

Başka bir hadis-i şerife göre Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

🔸 "Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der."

İbn Mâce, İkâmetü's-salât, 191

🔸 Bu geceye ayrı bir önem verilmesine dair bir diğer husus da kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke'deki Kâbe istikametine çevrilmesinin Hicret'in ikinci yılında Berat gecesinde gerçekleşmesidir.

Günahlardan kurtuluşa erme gecesi: Berat Kandili