Berat Kandilinde neler yapılır? Berat Kandilinde yapılması gereken ibadetler…
Berat Kandilinde neler yapılır? Berat Kandilinde yapılması gereken ibadetler…
Berat Kandili, İslam dünyasının mübarek saydığı gecelerden biridir. Berat gecesi bu yıl 27 Mart 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek. Allah'ın affı ve bağışlaması umuduyla eller semaya yükselecek ve Müslümanlar günahlarından mağfiret edilmek için dualar edecek. Bu mübarek geceyi en iyi şekilde değerlendirmek için zikirler çekilecek, oruç, namaz ve tövbe ile bu mübarek gece ihya edilecek. Peki, Berat Kandilinde neler yapılır? Berat Kandilinde yapılması gereken ibadetler…