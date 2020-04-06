Berat Kandili ile ilgili ayet ve hadisler
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili, hicri aylardan
Şaban ayının on beşinci gecesi yani bu gece idrak edilecek. Bu değerli gece, günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma hususlarında oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu mübarek geceyi bol bol dua ederek geçirmekte fayda vardır. Kelime olarak bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak anlamına gelen Berat Kandili ile ilgili ayet ve hadisleri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 06.04.2020
06:22
Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
10:32
Berat kandili ne zaman, önemi nedir?
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Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi " Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.
📌Terim olarak berat ise,
Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye " Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan Şaban ayının on beşinci gecesidir.
Bu sene Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece 27 Mart'a denk geliyor.
2021'de idrak edeceğimiz kandiller
Berat kandili ile ilgili ayet ve hadisler
📌Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır.
"Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. (Onlar ziyanda değillerdir)." Asr suresi, 1-3
Asr suresini dinlemek ve okumak için tıklayın
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"De ki, Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." Zümer Suresi, 39/53
Zümer suresini dinlemek ve okumak için tıklayın
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"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder. Peygamber Efendimiz Şaban ayının yarısına denk gelen bu gecede Allah'a çok ibadet edilmesini, gündüzünde oruç tutulması tavsiye etmiş ve o gece güneş batınca Allah Teala'nın dünyaya rahmetiyle tecelli ederek fecre kadar, "bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, Ona rızık vereyim. Belaya duçar olan yok mu, ona afiyet vereyim." buyurduğunu bizlere müjdelemiştir." İbn Mâce, "İkāme", 191
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"Ey iman edenler! Allah (c.c)'a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi (sas) ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah (c.c) sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. "Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter" derler." Tahrim, 66/8
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