Berat Kandili’nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili orucuna nasıl niyet edilir?

📌Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan Şaban ayının on beşinci gecesidir.

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