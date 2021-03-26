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  • Berat Kandili’nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili orucuna nasıl niyet edilir?

Berat Kandili’nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili orucuna nasıl niyet edilir?

Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak Şaban ayının on beşinci gecesine Berat gecesi denmiştir. Mübarek bir gece olarak bilinen Berat Kandilli'nde iyi ve kötü işlediğimiz tüm ameller Allah katına arz olur. Diyanet dini günler takvimine göre Berat Kandili 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak edilecek. Peki, Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili'ne nasıl niyet edilir? Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?

Giriş Tarihi: 26.03.2021 14:56
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BERAT NE DEMEK?
BERAT NE DEMEK?

📌Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan Şaban ayının on beşinci gecesidir.

📚 2021'de idrak edeceğimiz kandiller

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BERAT KANDİLİ’NİN FAZİLETİ NEDİR?
BERAT KANDİLİ’NİN FAZİLETİ NEDİR?

📌Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz hicretin ardından on sekiz ay boyunca Kudüs'teki Beyt-i Makdis'e dönerek namaz kıldırmıştı. Aslında ashabıyla birlikte Efendimiz, kıblenin Hz. İbrahim tarafından inşa edilen Kâbe olmasını istiyordu.

İşte İslam alimlerinin çoğunluğu Şaban ayının ortasındaki bu gecenin "Berat gecesi" olarak kutlanmasını bu olaya bağlamaktadırlar. Zira Mekke'de iken Mirac hadisesi, nasıl ki inanan ile inanmayan arasında bir ayrım yapılmasına vesile kılınan bir sınav olmuşsa, Medine'de de kıblenin dönüştürülmesi böyle bir sınav aracı olmuştu.

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BERAT KANDİLİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?
BERAT KANDİLİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

📌Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Berat gecesinin fazileti amel defterinin yazılmasından ileri gelir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesi'nin fazilet ve önemini şöyle anlatmıştır;

✅Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

✅Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

✅Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.

📌Hz. Peygamber'in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- "Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şâban'ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir. (Tirmizî, "Savm", 39; İbn Mâce, "İkāme", 191)

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BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2021?
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

📌Şaban ayının 14. gününde idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre bu sene 27 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan ayı ise 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak.

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BERAT KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?
BERAT KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Hz. Muhammed' (s.a.s) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

✅Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

✅4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde Hakk'a niyazda bulunulmalı Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

✅Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

✅Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

✅Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

✅Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

✅Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

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