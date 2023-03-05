Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat gecesinde kılınacak namaz var mı?
Af ve mağfiret kapılarının açılacağı Berat Kandili'ni 6 Mart'ta idrak edeceğiz. Bu mübarek gün Şaban ayının on beşinci gecesidir. Peki, Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat Kandili namazı ne zaman kılınır? Berat Kandili namazı kaç rekat? Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir? Berat gecesinde kılınacak namaz var mı?
Giriş Tarihi: 05.03.2023
16:30
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
16:35
Berat Kandili ne zaman?
◾ Arapça "berâet" kelimesinin Türkçeleşmiş hali olan berat,
Kur'an-ı Kerim'de "berae" kökü geçer. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.
◾ Berat,
Allah'ın affı, günah, borç ve cezadan kurtulmak anlamına gelir.
◾ Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için Berat adı verilen bu mübarek gün
Şaban ayının on beşinci gecesidir.
6 Mart 2023 gecesi, Berat Kandili'ni idrak edeceğiz.
Berat Gecesi'nde ne olmuştur?
◾ Duhân suresinde
Kur'an'ın "mübarek bir gecede" nâzil olduğu ifade edilmektedir:
"Hâ-mîm. Aydınlatan kitaba yemin olsun! Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız."
◾ Kurʼan-ı Kerim'in indirildiği düşünülen iki mübarek gece vardır. Bunlar
Berat Kandili ve Kadir gecesidir.
◾ Müfessirler, Kur'an'ın tamamının
Berat gecesinde levh-i mahfûzdan dünya semasına indiğini, Kadir gecesinde ise ayetlerin aralıklarla nazil olmaya başladığını düşünür.
◾ Bazı alimler,
kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke'deki Kâbe istikametine çevrilmesinin Hicret'in ikinci yılında Berat gecesinde gerçekleştiğini belirtir.
Berat Kandili zikirleri nelerdir?
◾ Hz. Peygamber'in (SAV),
"Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir. (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191)
Berat Gecesi'nin önemi nedir?
Berat Kandili Namazı
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Kaynakların belirttiğine göre bu geceye özel namaz yoktur. Fakat Berat Kandili'nin gündüzü oruçla gecesi namazla ve dua gibi ibadetlerle geçirilmesi tavsiye edilir.
◾ Gazzali, Berat gecesi için her rekâtında
Fatiha suresinden sonra 11 İhlas suresi okunmak suretiyle 100 rekât ya da her rekâtında Fatiha'dan sonra 100 İhlas suresinin okunduğu 10 rekât namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet nakletmiştir.
◾ Ancak İmam Nevevî, bunun aslının olmadığını söylemiş ve bu namazı bir bidat olarak ele almıştır.
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◾ Berat Kandili'nde
bolca namaz kılınması tavsiye edilen ibadetlerden biridir.
◾ Kaza namazı olanların kaza namazlarını kılmaları, çok fazla borcu olanların
en azından 1 günlük kaza namazlarını eda etmeleri tavsiye edilir.
◾ Sevabını Allah'tan umarak
nafile namazların kılınması, bu gece için önerilen ibadetlerdendir.