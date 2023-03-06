Berat Kandili ibadetleri, Berat Kandili'nde yapılması gerekenler

Dua etmeliyiz

➤ Rabbimiz Kur'anı-ı Kerim'de "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir!" buyurur. (Mü'min Suresi, 60)

➤ Allah Teala'nın bu beyanla davet ettiği duaya müminlerin hususan Berat Kandili gibi mübarek vakitlerde samimi bir kalple teveccüh etmesi gerekir.

➡ "Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin." (Bakara Suresi, 128)

➡ "…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!" (Bakara Suresi, 201)