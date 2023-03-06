Berat Kandili ibadetleri, Berat Kandili'nde yapılması gerekenler
İnsanoğlu hayatında bilerek ya da bilmeyerek hatalar işler. Kandil geceleri mübarek vakitler ise, Allah'tan bağışlanma dilemek için müstesna zaman dilimlerinden biridir. Bu gece idrak edeceğimiz Berat Kandili de tövbe etmemiz, Allah'tan yardım dilememiz için bulunmaz bir nimettir. Peki, Berat Kandilinde neler yapılır? Berat Kandili'nde yapılacaklar nelerdir? Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Berat Kandili'nde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? İşte her kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler...
Giriş Tarihi: 06.03.2023
12:57
Berat Kandili'nin önemi ve fazileti
➤ Tarihimizin derinliklerinden bu yana kutlanılana gelen,
hadis-i şeriflerde pek çok kez öneminden ve faziletinden bahsedilen Berat Kandili Kur'an-ı Kerim'in dünya semasına indirildiği mübarek gündür.
➤ Bu günü taat ve ibadet üzere geçirmenin
pek çok sevap kazandıracak ve rıza-i ilahiye ulaştıracak bir ehemmiyete sahip olduğu Peygamber Efendimiz'in (SAV) hadis-i şerifleriyle sabittir.
Berat Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz?
Berat Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz?
➤ Yüce Rabbimizin
diyerek bizi 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim!' duaya, salata ve salavata davet ettiği bu günü O'nun razı olacağı ahval üzere geçirmek gerekir.
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Nafile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, salavat-ı şerife getirmek, sadaka vermek, Kur'an-ı Kerim'de geçen mensur dualarla dua etmek, Peygamber Efendimiz'in (SAV) öğrettiği zikirleri çekmek, gibi mübarek kelimeleri tespih çekmek bu gece yapılabilecek başlıca ibadetlerdir. 'Subhanallah'
Berat Kandili zikirleri nelerdir? Berat Kandili'nde ne yapılır?
Dua etmeliyiz
➤ Rabbimiz Kur'anı-ı Kerim'de
"Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir!" buyurur. (Mü'min Suresi, 60)
➤ Allah Teala'nın bu beyanla davet ettiği duaya
müminlerin hususan Berat Kandili gibi mübarek vakitlerde samimi bir kalple teveccüh etmesi gerekir.
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"Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin." (Bakara Suresi, 128)
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"…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!" (Bakara Suresi, 201)
Günahlardan kurtuluşa erme gecesi: Berat Kandili
Kur'an-ı Kerim okumalıyız
➤ Berat Kandili gibi mübarek günlerde
Kur'an-ı Kerim okumanın sevabı katbekat artar. Mümkünse çevremizdekilerle ve ailemiz ile birlikte hatim yapmak, mümkün değilse Yâsin suresi, Mülk ve Fetih gibi sureleri, Fâtiha ve kısa sureleri, faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan umarak okumak gerekir.
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Kur'an-ı Kerim'i okumak kadar, bu ulvi kelamı insanların dinlemesine vesile olmak da oldukça sevaptır.
Berat Kandili'nde ne olmuştur?
Tövbe edip, mağfiret dilemeliyiz
➤ Mağfiret ve rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı
Berat Kandili; işlediği hatalardan pişman olup, bağışlanma bekleyen biz kullar için tövbe edip mağfiret dilemek için muhteşem bir zaman dilimidir.
"De ki (Ey Habibim! Allah şöyle buyuruyor): Ey (günah işlemekle) haddini aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Doğrusu Allah sizin günahlarınızın hepsini bağışlar. Çünkü o Ğafûr ve Rahîm'dir" (Zümer Suresi, 53. ayet)
Osman Şahin'in dilinden Zümer Suresini dinlemek için tıklayın
➡ Tefsiri: Allah'ın yardımını kazanarak affına ve rahmetine nâil olmanın, böylece ebedî kurtuluşa ermenin temel şartı, Allah'a yönelip teslim olmak yani O'na gerektiği şekilde iman edip hükümlerine boyun eğmektir. Her ne kadar Ehl-i Sünnet âlimleri, 53. âyette belirtilen ilâhî af ve mağfiretin tövbe etme şartına bağlı olmadığını belirtmişlerse de buradaki, "Allah'a yönelme ve O'na teslim olma" buyruğunun anlam olarak tövbeden farkı yoktur. Zira tövbe de sonuç itibariyle kulun günahlarından pişmanlık duyup vazgeçerek Allah'a yönelip teslim olmaya karar vermesi ve bu kararını eyleme dönüştürmesidir.
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Dua ve zikir ile ilgili sıkça sorulan sorular