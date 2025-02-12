Berat Kandili gecesinde neler yapılmalı?

3 /10 Berat gecesi nasıl ihya edilir?













Berat gecesi yapılacaklar

◾ Allah-u Teala (CC) şöyle buyurur:

"O, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir." (Şûrâ, 25)

◾ Berat gecesinin ihyası için Peygamber Efendimiz (SAV) de şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?' buyurur."

(İbn Mâce, H. no: 1388)