Berat Kandili gecesinde neler yapılmalı?
Ramazan-ı Şerif'e sayılı günler kaldı. Müslümanlar büyük heyecan ve sevinç içerisinde Ramazan ayını bekliyor. Berat gecesi, bu sevince yaklaştıran aylardan birisidir. Berat münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak verir, günahlarımıza tövbe eder, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah'a dua ve niyazda bulunuruz. Peki Berat kandili nasıl ihya edilir? Berat kandili ihyasının önemi nedir?
Berat gecesi ihyasının önemi
◾ Af, merhamet ve mağfiret vesilesi olarak kabul edilen Berat gecesini, Cenâb-ı Hakk'ın lütuf ve inayetiyle, tüm Müslümanlar 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edecek.
◾ Berat, Ramazan ayına Müslümanları hazırlar, müminleri taat ve itaat zemininde buluşturur.
◾ Şaban ayının on beşinci gecesi, akşam namazından sonra üç kere Yasin suresi ve her birinin sonunda Berat duası okunur.
◾ Berat gecesinde Müslümanlar bağışlanmak ve Allah'ın lütfuna mazhar olmak için dualar okur:
"Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların karşılığına ihtiyacı olmayan Allah'ım!. Celal ve Kerem sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına sonsuz nimet ve imkanlar bahşeden Sensin! Senden başka ilah yok! Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı yegâne melcei yine Sensin!"
Berat gecesi yapılacaklar
◾ Allah-u Teala (CC) şöyle buyurur:
"O, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir." (Şûrâ, 25)
◾ Berat gecesinin ihyası için Peygamber Efendimiz (SAV) de şöyle buyurmuştur:
"Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?' buyurur."
(İbn Mâce, H. no: 1388)