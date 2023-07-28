Asırlardır kapanmayan yara: Kerbela
Resul-i Ekrem Efendimizin (SAV) torunu Hz. Hüseyin'in (RA) ve yanında bulunanların şehit edildiği Kerbela olayı, İslam tarihindeki en yıkıcı hadiselerden birisidir. Tarihi etkilerinin yanında siyasi, hukuki, dini ve kültürel boyutlarda tarihi etkileyen Kerbela vakası, Hicri 10 Muharrem 61'de meydana geldi. Her sene 10 Muharrem'de anılan Kerbela, ümmet için kapanmaz bir yara, sıcak bir meseledir.
Giriş Tarihi: 28.07.2023
17:28
Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
20:02
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Olayın vehameti dikkate alındığında eşsiz bir vaka olarak önümüzde duran Kerbela hadisesi, etki sahası ve akislerinin hala daha hissedilmesi sebebiyle İslam tarihindeki en elim, üzüntü veren meselelerden biridir.
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1343 yıl evvel Kerbela'da Resulullah'ın (SAV) torunu, Hz. Ali'nin (RA) oğlu Hz. Hüseyin'in (RA) Yezid taraflarınca katledilmesi olarak özetlenen hadiseyi ve süreci hatırlayalım.
HZ. HÜSEYİN NASIL ŞEHİT EDİLDİ?
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KERBELA'YA GİDEN SÜREÇ
◾ Hz.
Ali'nin (RA) şehadetinin ardından Hz. Hasan (RA), Muaviye b. Ebu Sufyan (RA) ile anlaşarak hilafet iddiasından çekilerek sakin ve zahidane bir hayat sürme yolunu seçti.
◾ Hz.
Hüseyin (RA) ağabeyinin vefatının ardından Muaviye b. Ebu Sufyan (RA) oğlu Yezid için biat almaya başlayana kadar sessiz kaldı lakin bu olay karşısında Yezid için biat etmedi.
NECİP FAZIL'IN KALEMİNDEN HZ. HÜSEYİN VE KERBELA
HZ. HÜSEYİN'İN (RA) BİAT ETMEMESİ
◾ Bu olayın ardından bir müddet sonra
Muaviye b. Ebu Sufyan'ın (RA) vefat etmesiyle Mekke'ye geçen Hz. Hüseyin (RA), böylece Yezid'e biat etmekten uzak kaldı.
◾ Bu süreçte
Kufe ehli, Hz. Hüseyin'e (RA) mektuplar yazarak biat etti. Kendisini Irak'ın o dönemdeki en önemli şehri olan Kufe'ye davet ettiler.
KERBELA NEDİR?
HZ. HÜSEYİN (RA) İÇİN BİAT TOPLANMASI
◾ Hz.
Hüseyin (RA) Kufe ve Basra'dan gelen bu mektuplar sebebiyle kendisi için biat toplaması maksadıyla amcaoğlu Müslim b. Akil'i Kufe'ye yolladı.
Müslim b. Akil kimdir?
Hz. Ali'nin ağabeti Akil'in oğludur. Bu neseple Hz. Hüseyin'in amcaoğludur.
◾ Müslim b. Akil Kufe'de Hz.
Hüseyin (RA) adına yaklaşık yirmi bin kişiden biat topladı. Nihayetinde de Hz. Hüseyin'e (RA) Kufe'ye gelmesi yönünde bir mektup yazdı.
KERBELA MERSİYELERİ
KUFE KARIŞIYOR
◾ Bu süreçte Yezid,
Kufe Valisi Numan b. Beşir'i görevden alarak yerine Ubeydullah b. Ziyad'ı atadı. İbn Ziyad'ın ilk işi ise Müslim b. Akil'i idam ettirmek oldu.
Ubeydullah b. Ziyad kimdir?
648 - 686 yıllarında arasında yaşayan Ubeydullah b. Ziyad, özellikle Kerbela vakasındaki davranışları sebebiyle tepki çeken bir Emevi valisidir.
◾ Müslim b. Akil'in öldürülmesine ses çıkarmadıkları için bu hadise esasında Kufelilerin ahitlerinde sadık olmadıklarını göstermesi bakımından çok önemliydi.
KERBELA OLAYINDAN SONRA HAYAT BULAN BİR KAVRAM: SEYYİDLİK