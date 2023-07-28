Asırlardır kapanmayan yara: Kerbela

HZ. HÜSEYİN'İN (RA) BİAT ETMEMESİ

◾ Bu olayın ardından bir müddet sonra Muaviye b. Ebu Sufyan'ın (RA) vefat etmesiyle Mekke'ye geçen Hz. Hüseyin (RA), böylece Yezid'e biat etmekten uzak kaldı.

◾ Bu süreçte Kufe ehli, Hz. Hüseyin'e (RA) mektuplar yazarak biat etti. Kendisini Irak'ın o dönemdeki en önemli şehri olan Kufe'ye davet ettiler.

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