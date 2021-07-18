Arefe günü kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman başlar?
Kulun Allah'a teslimiyetini simgesel olarak gösteren kurban, Müslümanlar için oldukça önemli bir ibadettir. 2021 Kurban Bayramı, bu yıl 20 Temmuz - 23 Temmuz arasında idrak edilecek. Bundan dolayı vatandaşlar kurbanın ne zaman kesileceğini araştırmaya başladı. Peki, Arefe günü kurban kesmek caiz midir? Arefe günü kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman başlar? Arife gününün önemi nedir?
Giriş Tarihi: 18.07.2021
16:34
Arife gününün önemi nedir?
🔹Arefe, Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arife günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır.
🔹Peygamberimiz Arefe gününün faziletine ilişkin olarak
"buyurmuş, yine Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" "Arife günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.
Kurban gece kesilir mi?
🔹 Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.
Teşrik tekbiri de şöyledir:
"Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."
Arefe günü okunacak dualar, yapılacak ibadetler!
🔹Kurban, bayramın ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti,
namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. bayram namazı kılınan yerlerde
🔹 Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların
gündüzleri kesilmesi uygundur.
Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor?
Arife günü kurban kesilir mi?
🔹 Kurban bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü kesilir.
Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir. Arife günü ve bayramın dördüncü günü kurban kesilmez.
🔹 Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
🔹 Kurban, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey anlamına gelir. Dini terim olarak ise Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasını elde etmek için İbadet maksadıyla belirli bir vakitte, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne göre boğazlamak, ya da bu şekilde kesilen hayvana verilen isimdir. Buna "udhiyye" ; hac da kesilen kurbana "hedy" denir. Mali ibadetlerden biri olan kurban, İmam-i Azam Ebu Hanife'ye göre vaciptir. İmam Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ve diğer mezhep imamlarına göre müekked sünnettir. Kurban kesmeyi Peygamber (sav) Efendimiz hayatında hiç terk etmemiştir.
Kurban kesmenin faydaları nelerdir?
🔹 Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrahim ile oğlu İsmail'in yüce Allah'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş olur. Aynı zamanda kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
🔹 Kurban toplumda
sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar,
🔹 Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan
onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. yoksulların bulunduğu ortamlarda
🔹 Zengine malını
harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda
🔹 Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda
ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına