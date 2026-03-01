Ankara’nın Manevi Muhafızı: Hacı Bayrâm-ı Velî Külliyesi
Ankara'nın kalbinde, zamanın durduğu ve iki ayrı dünyanın tek bir avluda nefes aldığı mucizevi bir durak, Hacı Bayram Veli Külliyesi. Bir yanda binlerce yıllık Roma sütunları, diğer yanda bozkırın manevi mimarı Hacı Bayram'ın türbesinden yayılan o huşû... Özellikle Ramazan geldiğinde, bu tarihi mekan sadece taş ve tuğladan ibaret bir yapı olmaktan çıkar; binlerce kandilin ışığında devasa bir gönül sofrasına dönüşür. Peki, yüzyıllardır şehrin ruhunu ayakta tutan bu 'Manevi Kale', nasıl oldu da "Ankara'nın modern silueti içinde bozulmamış bir huzur merkezi olarak kalabildi?" İftardan teravihe, çilehaneden meydandaki o eşsiz manevi hissiyata kadar; Ramazan'ın Hacı Bayram'daki o sır dolu yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız?
◾ Hacı Bayram Veli Külliyesi, Ankara'nın kalbinde mimari bir yapı olmaktan çok öte. Burası şehrin manevi muhafızı olarak kabul edilen devasa bir kültürel miras aslında. Bilhassa Ramazan ayı geldiğinde bu mekan, kendine has atmosferiyle adeta huzur merkezine dönüşüyor.
◾ Hacı Bayram Veli Külliyesi, başkentin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Ulus'taki Augustus Tapınağı'nın hemen bitişiğinde yani tarihi oldukça eskiye uzanan bir konumda yer almakta.
◾ Bu durum, mekanın yüzyıllardır farklı inanç ve kültürler için bir "kutsal alan" olma özelliğini koruduğunu gösteriyor. Ramazan ayında bu tarihi derinlik, binlerce insanın aynı avluda buluşmasıyla eşsiz bir atmosfere dönüşüyor.
◾ Külliye; cami, türbe, çilehane ve sonradan eklenen geniş meydan düzenlemeleriyle meydana gelen Ankara'nın gözde gezi noktalarından biri.
◾ Ramazan'da bu geniş meydanlar, yalnızca namaz kılınan yerler değil; iftar sofralarının kurulduğu, çocukların koşturduğu ve insanların teravih vaktini beklerken hasbihal ettiği devasa bir "şehir sofrası"dır.
◾ Külliyeye ismini veren Hacı Bayram Veli, Bayramiye tarikatının kurucusu olup "el-kasib habibullah" düsturuyla bilinmekte.
◾ Ramazan'da bu külliyeyi ziyaret edenler, sadece dua etmeye değil, onun yardımlaşmayı ve alın terini önceleyen felsefesini yeniden hatırlamaya gelmektedirler. Bu yüzden külliyede kurulan iftar çadırları, bu paylaşma kültürünün en somut örneği kabul ediliyor.
◾ 1427-1428 yıllarında inşa edilen cami, orijinalinde kerpiç duvarlı ve kiremit çatılı mütevazı bir yapı iken, zamanla Osmanlı mimarisinin zengin süslemeleriyle bezenmiştir.
◾ Ramazan gecelerinde aydınlatılan minareler ve ahşap tavan işlemeleri, caminin içindeki huşu ile sanatsal boyuta ahenk katar.
◾ Caminin kıble tarafında bulunan Hacı Bayram Veli Türbesi, Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor. Mermerden yapılmış bu zarif türbe önünde dua edenler, Ramazan'ın getirdiği içsel muhasebeyi bu büyük velinin manevi huzurunda taçlandırmak isterler...