Ankara’nın Manevi Muhafızı: Hacı Bayrâm-ı Velî Külliyesi

◾ Hacı Bayram Veli Külliyesi, Ankara'nın kalbinde mimari bir yapı olmaktan çok öte. Burası şehrin manevi muhafızı olarak kabul edilen devasa bir kültürel miras aslında. Bilhassa Ramazan ayı geldiğinde bu mekan, kendine has atmosferiyle adeta huzur merkezine dönüşüyor.

◾ Hacı Bayram Veli Külliyesi, başkentin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Ulus'taki Augustus Tapınağı'nın hemen bitişiğinde yani tarihi oldukça eskiye uzanan bir konumda yer almakta.