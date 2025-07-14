İsrail işgalindeki İbrahim Camii
İsrail işgalindeki El Halil şehrinde bulunan Harem-i İbrahim, Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal camidir. Yahudiler için de Süleyman Mabedi'nden sonra yeryüzündeki en kutsal mabettir ve bu nedenle sık sık İsrailliler tarafından baskına uğrar. Tarihinin en büyük katliamlarından birine 25 Şubat 1994'te şahitlik eden cami, 7 Ekim 2023 günü başlayan İsrail-Hamas çatışmalarından sonra ibadete süresiz olarak İsrailli yöneticiler tarafından kapatılır.
HAREM-İ İBRAHİM CAMİİ'NİN TARİHİ
🔸 İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın El Halil şehrinde bulunan Harem-i İbrahim Camii, Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami olarak kabul edilir. Yapı itibariyle Mescid-i Aksa'ya benzeyen cami, Roma ve Bizans dönemlerinde kilise olarak kullanılır.
🔸 634 yılında İslam ordularının hükmüyle camiye çevrilen yapı, Haçlı Seferlerinden sonra 90 yıl boyunca kilise olarak kullanılır. Selahaddin-i Eyyubi döneminde 1187'de yeniden cami hüviyetini kazanır. İsrail'in 1967'de Batı Şeria'yı işgalinden itibaren ise fanatik Yahudiler, caminin dışındaki bir alanda ibadet etmeye başlar.
HAREM-İ İBRAHİM'İN İSRAİL İÇİN ÖNEMİ
🔸 Harem-i İbrahim, Yahudi inancına göre de Mescid-i Aksa'da olduğu tasavvur ettikleri "Süleyman Mabedi"nden sonra yeryüzündeki en kutsal mabed olarak kabul edilir.
🔸 Caminin altında yer alan Hz. İbrahim (AS) ve hanımının kabirlerinin yanı sıra Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf ve hanımlarının mezarlarının da bulunduğuna inanılan mağara yer alır. İsrail tarafından Machpelah yani "Ata Babalar" olarak isimlendirilen bölge, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına maruz kalır.
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HAREM-İ İBRAHİM KATLİAMI
🔸 1967'den beri İsrail'in işgali altında olan el-Halil'deki Harem-i İbrahim Camii, 25 Şubat 1994'te tarihin en büyük katliamını yaşar. Ramazan ayının 15'inci günü cuma sabahı, radikal Yahudi Baruch Goldstein isimli terörist, camide ibadet eden Müslümanların üzerine ateş açar.
🔸 Saldırı sonucu 29 kişi ölürken, 300 kişi de yaralanır. Tarihe "el-Halil Camii yani Harem-i İbrahim Katliamı" olarak geçen olayın ardından cami ibadete kapatılır.
🔸 Katliamdan yedi ay sonra cami, yeniden ibadete açılır ancak bu sürede yapının içerisine özel güvenlik sistemleri yerleştirilir. Mihraba gözetleme noktaları konulur ve cami elektronik kapılarla bölümlere ayrılır.
🔸 İbadet etmek isteyen Müslümanlar, mihraba girmeden önce birkaç elektronik kapıdan geçmek zorunda bırakılır. Ayrıca caminin üçte ikisi sinagoga çevrilmiş haldedir. Müslümanlara tahsis edilen üçte birlik kısmında ise sadece 300 kişi ibadet edebilmektedir.
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FİLİSTİNLİLERİN NİKAHLARINI KIYDIKLARI CAMİ
🔸 Filistinliler, İşgalci İsrail'in camiyi Yahudi ibadethanesine dönüştürme çabalarını engellemeye çalışır. Caminin Müslümanlardan koparılmasını engellemek için Müslümanların camiyi ziyaret etmesi teşvik edilir. Hatta bu amaçla, nikahları İbrahim Camii'nde kıyılır.