İsrail işgalindeki İbrahim Camii

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HAREM-İ İBRAHİM'İN İSRAİL İÇİN ÖNEMİ

🔸 Harem-i İbrahim, Yahudi inancına göre de Mescid-i Aksa'da olduğu tasavvur ettikleri "Süleyman Mabedi"nden sonra yeryüzündeki en kutsal mabed olarak kabul edilir.

🔸 Caminin altında yer alan Hz. İbrahim (AS) ve hanımının kabirlerinin yanı sıra Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf ve hanımlarının mezarlarının da bulunduğuna inanılan mağara yer alır. İsrail tarafından Machpelah yani "Ata Babalar" olarak isimlendirilen bölge, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına maruz kalır.

Filistin'i işgale yönelik Yahudi göçleri