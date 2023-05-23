Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Ramazan ayının önemini anlatıyor

On bir aydır hasretini çektiğimiz rahmet mevsimi, Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı Şehr-i Ramazan'a ulaşmanın manevi hazzını idrak ediyoruz. Her sene bir ay boyunca uhreviyat alemimizi güçlendiren bu mübarek mevsim esasında hassas bir ibadet çizgisi üzerinde duruyor. Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Ramazan ayının önemini sizler için anlattı.

◾ Ramazan'ı diğer aylardan ayıran vahyi ilahinin özelliğine, bu dönüştürücü vasfına dikkat etmek gerekir ve Ramazan-ı Şerif'i Yüce Mevlamız Kuran'ın indirildiği ay olarak tescil etti, ayet-i kerimede.

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik."

Kadir Suresi 1. Ayet

Kadir Suresi 1. Ayet Tefsiri

➡ Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur'an'ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte, Buhârî ve Müslim'in kaydettiği, Hz. Âişe'ye isnad edilen ve Alak sûresinde naklettimiz bir hadiste Hz. Peygamber'e ilk vahyin Ramazan'ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan'ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur'an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124).

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◾ Peki, o kelime manasının hayatımıza yansıyan tarafları nelerdir? derseniz Ramazan-ı Şerif insanın o kameri aylardan birisi olması hasebiyle yılın mutlaka mevsimlerine birer birer uğrayarak gelip özellikle de sıcak yaz günlerinde tutulan oruçlarıyla insanın hatalarını, günahlarını yakarak adeta onu tertemiz hale getiren bir özelliğe sahip.

◾ Ramazan-ı Şerif'i böyle değerlendirmek lazım. Okunan mukabeleleriyle, kılınan teravihleriyle, iftarları ve sahurlarıyla Ramazan-ı Şerif müminler için Allah'ın (CC) lütfettiği en büyük nimetlerden biridir, aslında.