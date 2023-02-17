Amenerrasulü'nün okunuşu ve anlamı

Amenerrasulü duasının önemi ve faziletleri

Bu duanın faziletiyle ilgili sahih hadis kaynaklarında birçok bilgi bulunur.

🔸 "Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur."

(Buhârî, Fezâilü'l-Kur'an 10; Müslim, Müsâfirin 255)

🔸 "Bu iki ayet bir evde üç gece okundu mu artık şeytan o eve yaklaşamaz."

(Tirmizî, Sevâbu'l-Kur'ân 4)

🔸 Ebu Umame (RA)'den rivayet edildiğine Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurdu:

"Dört şey Arşu'r-Rahman'ın altındaki hazineden (cennet hazinelerinden) indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete'l-Kürsi, Sure-i Bakara'nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser suresidir."

(El-Mütteki, Kenzu'l Ummal, 1/558)