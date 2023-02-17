Amenerrasulü'nün okunuşu ve anlamı
Müminler için bir sevinç vesilesi olan Miraç Gecesi'nin içinde bazı mühim hediyeler vardır. Bu hediyelerden birisi de "Amenerresulü" olarak meşhur olan "Bakara Suresi'nin son iki ayetini oluşturan duadır. Kur'an-ı Kerim'i kıraat edenlerin sıklıkla okuduğu, faziletli bir dua özelliği taşıyan bu duanın anlamını ve faziletlerini araştırdık.
Giriş Tarihi: 17.02.2023
18:45
Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
18:50
🔸 "Amenerrasulü", Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi olan Bakara Suresi'nin son iki ayetinden müteşekkildir. Yani Bakara Suresi'nin 285 ve 286. ayetleri "Amenerrasulü" olarak adlandırılır. Amenerrasulü'nün Peygamber Efendimiz'e (SAV) Miraç gecesi vaydedildiği bilinir.
(Müslim, İman 279)
Amenerrasulü Türkçe meali
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Allah'ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. "O'nun elçileri arasında ayırım yapmayız" ve "İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır" dediler.
(Bakara suresi 285. ayet)
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Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!
(Bakara suresi, 286. ayet)
Amenerrasulü duasının önemi ve faziletleri
Bu duanın faziletiyle ilgili sahih hadis kaynaklarında birçok bilgi bulunur.
🔸 "Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur."
(Buhârî, Fezâilü'l-Kur'an 10; Müslim, Müsâfirin 255)
🔸 "Bu iki ayet bir evde üç gece okundu mu artık şeytan o eve yaklaşamaz."
(Tirmizî, Sevâbu'l-Kur'ân 4)
🔸 Ebu Umame (RA)'den rivayet edildiğine Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurdu:
"Dört şey Arşu'r-Rahman'ın altındaki hazineden (cennet hazinelerinden) indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete'l-Kürsi, Sure-i Bakara'nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser suresidir."
(El-Mütteki, Kenzu'l Ummal, 1/558)
Amenerrasulü duasının tefsiri
🔸 "Peygamber Efendimize (SAV) Miraç'ta üç hediye verilmiştir: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin son iki ayeti, ümmetinden Allah'a (CC) şirk koşmadan ölenlerin büyük günahlarının bağışlanacağı müjdesi."
(Müslim, Îman, 279)
🔸 Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurur: "Her kim Ayete'l-Kürsi'yi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa, Allah'u Teala ona yardım eder."
🔸 "Allah Teâlâ, Bakara sûresini iki âyetle sona erdirdi ki, bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar hem rahmettir, hem duadır, hem Kur'an'dır."
(Dârimî, Fezâilü'l-Kur'an 14)
🔸 Sûrenin başında Allah'ın iyi kullarının gayb âlemine, doğru yolu göstermek üzere gönderilmiş Kur'an'a ve ondan önce gelen kitaplara iman ettikleri, namazı kılıp zekâtı verdikleri, Allah'ın verdiklerinden O'nun rızâsı için harcamalar yaptıkları, bu iman ve güzel ameller sayesinde Allah rızâsına uygun bir hayat sürüp iki cihan saadetine nâil oldukları zikredilmişti. Arkadan tafsilâta geçilmiş, daha önce gelen kitaplar, peygamberler, ümmetler,
Allah'ın onlara bahşettiği çeşitli nimetler, nankörlükler, isyanlar anlatılmış, bunlardan ibret alınarak İslâm'ın getirdiği hidayetten sapılmaması pekiştirilerek istenmişti.
🔸 Bu sûre, hicretin ilk yıllarında geldiğinde muhatapları büyük ölçüde Allah'ın rızâsına uygun bir hayat yaşıyorlardı. O'nun rızâsı için her şeylerini geride bırakarak Medine'ye hicret etmiş muhacirlerle onlara her şeyleriyle kucak açmış ensar vardı.
Allah Teâlâ sûrenin sonunu getirirken bu kullarına bir mükâfat olmak üzere onlar hakkındaki hükmünü, onların kendi nezdindeki yer ve değerlerini bildirmek istemiş, böylece ilk müslümanların yolunu izleyecek olanlara da bir dinî hayat dersi, kul ile rabbi arasındaki ilişkiyi kurmanın yolu hakkında bir anahtar vermiştir: Resul ve çevresindeki müminlerin imanlarının ve itaatlerinin Allah tarafından tasdik edilmesi eşsiz bir iltifat, emsalsiz bir saadet vesilesidir.
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İslâm'ın ümmete getirdiği yükümlülükler ise fıtrata uygundur, insanların zorlanmadan hatta kolayca yapabilecekleri ödevlerdir. Şahsî ve özel durumlar sebebiyle zorluk baş gösterdiği takdirde de ruhsatlar vardır. Aslında temel nitelikleri sıralanmış bulunan bu dine bütün insanlığın akın akın girmesi gerekirdi.
🔸 Mümin aklı böyle düşünür, mümin gönlü böyle ister ve beklerdi. Fakat Allah'ın imtihan için kullarına verdiği akıl, irade, nefis, yine bu maksatla insanlara musallat olan şeytan milyarlarca insan için doğru yolun ve hak dinin engelleri olmuş, müminin beklentisinin aksine insanların hakkıyla şükredenleri, küfür ve nankörlük içinde olanlardan az bulunmuştur.
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