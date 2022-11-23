Amel ve ceza ilişkisi

🔷Kelime manası olarak "iş, çaba ve fiil" anlamına gelen amel "canlı varlığın gayeli olarak yaptığı" iş şeklinde tarif edilir. Amel kelimesi ile fiil kelimesini birbirinden ayıran şey bilgi ve gayedir.

🔷Dini literatürde amel kelimesi giderek "emir, tavsiye veya yasaklara konu olan, sonunda ceza veya mükâfat bulunan tutum ve davranış" anlamını kazanmıştır. Fiile göre daha kapsamlı davranışları içine alan amel pek çok ayet ve hadiste sözlü davranışları da kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

🔷 Kur'an-ı Kerim'de iyi amellere karşılık olmak üzere mükafatlar , kötü amellere karşılık olmak üzere de cezalar bildirilir. Fakat ehl-i sünnet âlimleri iyi amelle cennet veya kötü amelle cehennem arasında zaruri bir münasebet görmek istememişlerdir.

Allah'ın rızasını kazanmak: Salih amel