Allah Teala'nın bizi uyardığı hususlar
Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim, Müslümanlar için bir hidayet rehberidir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere karşı duyduğu rahmet ve merhameti dile getirirken uzak durmamız gereken kötü hasletlerden de bahsetmiştir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'in hükmü kıyamete kadar sürecektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın bizi uyardığı hususları araştırdık.
▪ Bizler için bir rehber olan Kur'an-ı Kerim, nazil olduğu zamandan günümüze dek tek bir harfi dahi değişikliğe uğramadan gelen ilahi mesajdır.
▪ Rabbimiz bazı ayetlerde kimlerden olmamız gerektiğini açıkça dile getirmiştir: Ümitsizliğe kapılanlardan olma, eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma, gafillerden olma, cahillerden olma, asla inkarcılara destek verme, sakın müşriklerden olma, hainlerden taraf olma, sakın şüphelenenlerden olma...
De ki: "Gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren ama yedirilmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim?" De ki: "Bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma (denildi)."
En'âm Suresi 14 . Ayet
En'âm Suresi 14 . Ayet Tefsiri
▪ "Dost" diye çevirdiğimiz velî ve "yoktan var eden" diye çevirdiğimiz fâtır, esmâ-i hüsnâdan olup ilki Allah'ın yönetici, yardımcı ve dost olduğunu; ikincisi de yapıp yaratan, yokluktan varlık sahnesine çıkaran olduğunu ifade eder. Bu âyette yüce Allah kısaca "yediren ama yedirilmekten münezzeh olan" şeklinde tavsif edilerek bütün varlıkların rızıklarını, ihtiyaçlarını karşılarken kendisinin yedirilmekten, ihtiyaçtan münezzeh olduğu ifade buyurulmuştur.
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Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma; sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin!
İsrâ Suresi 29. Ayet
İsrâ Suresi 29. Ayet Tefsiri
▪ Dördüncü ödev hem cimrilikten hem israftan sakınmaktır. Cimrilik de savurganlık da aşırılıktır, bu sebeple haramdır. İkisinin ortası cömertliktir. Ahlâk kitaplarında savurganlık ifrat, cimrilik tefrit olarak nitelenir. İfrat, aklın ve dinin uygun gördüğü ölçünün ilerisinde veya uygun bulmadığı yollarda harcamayı; tefrit de gerekli yerlere gerektiği ölçüde harcamaktan kaçınmayı ifade eder. İsraf da cimrilik de erdemsizlikler arasında sayılır.
Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın; ama o, rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkârcılara destek verme!
Kasas Suresi 86. Ayet
Kasas Suresi 86. Ayet Tefsiri
▪ Peygamberlik görevi kişinin istemesine ve bu yolda gayret göstermesine bağlı olmayıp Allah'ın seçmesi, lutuf ve ihsanıyla verilen yüce bir görevdir. Nitekim âyette Hz. Peygamber'in de böyle bir ümit taşımadığı, böyle bir görev düşünmediği ifade edilmektedir. Allah, kullarına merhamet ettiği, onların yeryüzünde şaşkın ve sapkın bir şekilde yaşamaları neticesinde hem dünyada hem de âhirette sıkıntıya düşmelerini istemediği için aralarından kendilerine doğru yolu gösterecek peygamberler göndermiş ve bunlara rehberlik edecek kitaplar vahyetmiştir.
"Ve yüzünü hak dine çevir, sakın müşriklerden olma!" buyuruldu.
Yûnus Suresi 105. Ayet
Yûnus Suresi 105. Ayet Tefsiri
▪ Peygamberlerin görevi Allah tarafından bildirileni olduğu gibi insanlara tebliğ etmek ve ilâhî mesajın doğru anlaşılması için gereken çabayı sarfedip insanları aydınlatmaya çalışmaktır (105. âyetteki "hak din" diye çevirdiğimiz "hanîf" kelimesinin açıklaması için bk. Bakara 2/135). İnsan bir taraftan kendi sorumluluğunu göz ardı etmeden üzerine düşeni yerine getirmeye çalışırken, bir taraftan da hiçbir güç ve iradenin yüce Allah'ın güç ve iradesine sınır getiremeyeceğinin bilincinde olmalı ve yalnız O'ndan yardım dilemeli, O'na sığınmalıdır.
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