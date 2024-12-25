Allah Resulü'nün yakın akrabası: Halide binti Esved
Peygamber Efendimizin (SAV) yakın akrabalarından olan Halide binti Esved (RANHA) ibadet etmeyi çok seven bir hanım sahabiydi. İslam'dan önce aile olarak putlara taparlardı. Fakat onun kalbi çok sevdiği akrabası Hz. Muhammed'in (SAV) getirdiği hakikatleri tasdik ediyordu. Çünkü O'nun (SAV) hiç yalan söylemediğini biliyordu. İşte, Allah Resulü'nün (SAV) yakın akrabası Halide binti Esved'in hayatı...
◾ Allah Resulü'nün (SAV) tebliğe başlamasının ardından yüce dinimiz İslam, bir hakikat olarak müşrikleri afallattı. İnsanlar kirli düzenden Allah Teala'nın emirlerine koştular.
◾ İslami tebliğ faaliyetlerinin toplum içinde yayılması, insanların karanlık şirk denizinden rahmet iklimine geçişlerinde hanım sahabilerin ciddi bir katkısı olmuştu.
◾ Asr-ı Saadet; Allah Resulü Hz. Muhammed'in (SAV) tüm sahabenin gönlüne nakış nakış İslam'ı işlediği, merhametin bir rüzgar olarak Hicaz çöllerinde estiği bir iklimdi.
◾ Asr-ı Saadet'te hanım olmak can ve mal başta olmak üzere tüm zerreler ile İslam'a hizmet etmek ve bu uğurda çaba harcamak anlamına geliyordu.
◾ Hanım sahabiler Asr-ı Saadet boyunca evlatlarını Allah (CC) rızası peşinde yetiştirmiş, tüm şahsi isteklerinden Hak Teala'nın çizgisi uğruna vazgeçmişlerdi.
◾ Bu müstesna kimselerden birisi de Allah Resulü'nün (SAV) teyzelerinden birisi olarak kabul edilen, yakın akrabası ve ibadetlere karşı düşkünlüğüyle bilinen Halide binti Esved (RANHA) idi.
◾ Allah Resulü'nün (SAV) teyzelerinden olan Halide binti Esved (RANHA) annemiz, İslam'ın en önemli dayanakları olan ibadetlere karşı gösterdiği hassasiyet ile tanınırdı.
◾ Hz. Halide (RANHA), Mekke'de dünyaya gelmişti. Hz. Halide (RANHA), Abdülmenaf oğullarından Esved İbni Abdiyagus'un kızıydı. Annesinin ismi ise Amine binti Nevfel idi.
◾ Resulullah (SAV) ile yakın bir akrabalığı bulunan Hz. Halide (RANHA), tam olarak Allah Resulü'nün (SAV) dayısının torunuydu. 6. yüzyıl Arap toplumunda bu bağ, teyzelik olarak dile getirilirdi.
◾ Bu sebepten dolayı Hz. Peygamber (SAV) anne tarafından olan hanım akrabalarına teyze olarak seslenmişti. Bu bağıntı ile Hz. Halide (RANHA) annemiz Allah Resulü'nün teyzesi (SAV) olarak kayıtlara geçti.