Allah Resulü’nün yakın akrabası: Halide binti Esved

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◾ Resulullah (SAV) ile yakın bir akrabalığı bulunan Hz. Halide (RANHA), tam olarak Allah Resulü'nün (SAV) dayısının torunuydu. 6. yüzyıl Arap toplumunda bu bağ, teyzelik olarak dile getirilirdi.

◾ Bu sebepten dolayı Hz. Peygamber (SAV) anne tarafından olan hanım akrabalarına teyze olarak seslenmişti. Bu bağıntı ile Hz. Halide (RANHA) annemiz Allah Resulü'nün teyzesi (SAV) olarak kayıtlara geçti.

ÇOK HADİS RİVAYET EDEN SAHABİLER