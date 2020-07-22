Akşam namazında okunacak dualar... Akşam namazı nasıl kılınır tablo...
Müslüman alemi için farz ibadeti olan namaz kılmak çok mühim bir yere sahiptir. Ezan saatlerinin yaklaşmasıyla Müslümanlar, farz ibadetlerini yerine getirebilmek için akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı kaç rekattır? Akşam namazında okunacak dua ve sureler nelerdir? gibi soruları araştırmakta. İşte tablolarla akşam namazı….
Giriş Tarihi: 22.07.2020
17:27
Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
17:28
AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTİR?
Akşam ezanının okunmasının ardından eda edilen namaz 5 rekattır. Akşam namazında diğer namazlardan farklı olarak öncelikle 3 rekat farz kılınır. Daha sonra ise 2 rekat olan sünnet kılınır. Farz ve sünnette okunacak dualar ve sureler ise aşağıdaki gibidir.
Sabah namazı nasıl kılınır?
AKŞAM NAMAZININ 3 REKATLIK FARZI
Akşam namazının farzı 1. rekat
Kamet getirilir.
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının üç rekat farzını kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
Öğle namazında okunacak dualar ve sureler... Öğle namazı sure sırası!
Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.
İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazının farzı... İkindi namazının sünneti
Akşam namazının farzı 2. rekat
Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"
Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.
Ettehıyyatü okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.
Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?