Akşam namazında okunacak dualar... Akşam namazı nasıl kılınır tablo...

Müslüman alemi için farz ibadeti olan namaz kılmak çok mühim bir yere sahiptir. Ezan saatlerinin yaklaşmasıyla Müslümanlar, farz ibadetlerini yerine getirebilmek için akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı kaç rekattır? Akşam namazında okunacak dua ve sureler nelerdir? gibi soruları araştırmakta. İşte tablolarla akşam namazı….