Akıl ve zeka farkı hakkında İslam alimlerinin görüşleri

İslam düşüncesinde akıl ile ilgili müstakil eser veren, aklın mahiyet ve fonksiyonlarını müstakil bir risâlede ele alarak yorumlayan ilk İslam filozofu Kindi'dir. Kindi aklı "varlığın hakikatlerini kavrayan basit bir cevher" Kindi ile muasır (aynı yüzyıl içinde yer alan) olan *Haris el-Muhâsibî ise Allah'ı bilmenin etkin bir unsuru ve kulluk görevinin gerçekleştirilmesinin temel faktörü olarak görür.

*İlk sûfîlerden, hadis, kelâm ve tefsir âlimi.

Şifre kırma geleneğinin mucidi El-Kindî ve kriptografi teknikleri

*Ebu'l-Huzeyl Allaf aklı, "insanın varlıklar arasındaki farkı ayırmasını sağlayan zaruri bilgi" veya "bilgi elde etme gücü" yahut "duyu" şeklinde tanımlar. Sonuç itibariyle İslam düşüncesinde genellikle iyiyi ve kötüyü ayırt etme kabiliyeti, sıfatı veya hissi olarak tanımlanmıştır.

*Basra ekolünün kurucusu Mu'tezilî âlim.