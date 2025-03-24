Ahlak ve iyi davranışlar üzerine hadisler
Peygamber Efendimiz (SAV), eşrefi mahlukatların en güzel ahlaklısıdır. Bu nedenle insanların en güzeline ahlaklı olmak uygun düşer. Peygamberimiz (SAV); güler yüzlü, nazik tabiatlı, ince ve hassas ruhluydu ve iyi olmayı iyi davranmayı öğütlerdi. Sizlere bu minvalde ahlak ve iyi davranışlar üzerine 10 önemli hadis-i şerif derledik.
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Nevvâs İbni Sem'ân radıyallahu anh şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iyilik ve kötülüğün ne olduğunu sordum. Buyurdu ki:
"İyilik güzel ahlâktan ibarettir.
Günah ise kalbini tırmalayıp durduğu halde insanların bilmesini istemediğin şeydir."
(Müslim, Birr 14, 15. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 52)
AHLAK VE DAVRANIŞ TARZLARI NEFİSLERDEKİ AHLAKİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİ
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Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinde ve hareketlerinde hiçbir çirkinlik bulunmadığı gibi, çirkin olan hiçbir şeye de özenmezdi. Şöyle buyururdu:
"Hayırlınız, ahlâkı güzel olanınızdır."
(Buhârî, Menâkıb 23, Fezâilü ashâbi'n-nebî 27, Edeb, 38-39; Müslim, Fezâil 68. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 47, 69)
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Âişe radıyallahu anhâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim, dedi:
"Bir mü'min, güzel ahlâkı sayesinde, gündüz oruç tutup gece namaz kılan kimselerin derecesine ulaşır."
(Ebû Dâvûd, Edeb 7. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 62)
İSLAM ALİMLERİNDEN ÖZLÜ SÖZLER
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Ebû Ümâme el-Bâhilî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Haklı bile olsa çekişip didişmeyen kimseye cennetin kenarında bir köşk verileceğine ben kefilim.
Şakadan bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim.
İyi huylu kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim."
(Ebû Dâvûd, Edeb 7. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 58; İbni Mâce, Mukaddime 7)
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Câbir ibni Abdullah radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"İyi huylu olanlarınız, içinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimselerdir. Güzel sohbet ediyor dedirmek için uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik etmek için lugat paralayanlar ise en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir."