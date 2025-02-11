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Ahlak ve Davranış Tarzları Nefislerdeki Ahlaki Hastalıkların Tedavisi

Yayınlanma Tarihi: Şubat 11, 2025 11:41 Güncelleme Tarihi: Şubat 11, 2025 11:41

Endülüs'ün Kurtuba şehrinde doğan İbn Hazm El-Endelüsi; hadis, felsefe, fıkıh, tarih, mantık, edebiyat, tıp, hadis ve Kur'an- Kerim gibi pek çok alanda ilim tahsil etmiş bir kimsedir. Bazı rivayetlere 400 cilt eser kaleme almış ancak 150 kadarının ismi kaynaklarda zikredilmiştir. İbn Hazm'ın eserlerinden biri olan "Ahlak ve Davranış Tarzları Nefislerdeki Ahlaki Hastalıkların Tedavisi" içinde toplumsal öğütleri barındıran sistematik bir ahlak kitabıdır. Sohbet havası içinde kaleme alınan bu eserden sizler için birbirinden kıymetli alıntılar derledik.

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Seni terk eden birinin peşinden koşma; aksi halde hem onu kaybeder hem de küçük düşersin.

İBN HAZM

Endülüs'ün incisi: İbn Hazm

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Gerçekleştirdiğin her amacın sonunda hüzün vardır; zira nihayetinde ya sen onu terk edeceksin ya da o seni...

İBN HAZM

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Sevmediğiyle birlikte bulunmak zorunda kalanlar sevdiğinden uzak bırakılan gibidir, hiç fark yoktur.

İBN HAZM

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Kabul edilmesi şartıyla öğüt verme! Karşılık verilmesi şartıyla iyilik etme! Mükâfatını almak kaydıyla bağış yapma! Ama (bütün bunları) onurlu yaşayış; nasihat, iyilik ve yardımseverlik görevini yerine getirme adına yap!

İBN HAZM

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Öyleyse siz herhangi bir nedenden dolayı seviliyorsanız, bu neden ortadan kalkınca, sizden kolaylıkla yüz çevrilir ve artık sevilmezsiniz.

İBN HAZM

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