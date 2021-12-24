24 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Üzerine güneş doğan en hayırlı gündür Cuma… Müslümanların tüm hayat telaşesinden sıyrılarak camilere doluştuğu bu rahmet dolu zaman dilimi, her hafta bize uğrar. Bereketi ile gönüllerimizi ferahlatan Cuma, gidişi ile kalplerimizi mahzunlaştırır. Sizler için çevrenize gönderebileceğiniz en güzel, manalı, resimli ve duygusal Cuma mesajlarını hazırladık. 24 Aralık Cuma, En anlamlı, güzel Cuma mesajları, sözleri, dualı, resimli, kısa ve uzun…