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24 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Üzerine güneş doğan en hayırlı gündür Cuma… Müslümanların tüm hayat telaşesinden sıyrılarak camilere doluştuğu bu rahmet dolu zaman dilimi, her hafta bize uğrar. Bereketi ile gönüllerimizi ferahlatan Cuma, gidişi ile kalplerimizi mahzunlaştırır. Sizler için çevrenize gönderebileceğiniz en güzel, manalı, resimli ve duygusal Cuma mesajlarını hazırladık. 24 Aralık Cuma, En anlamlı, güzel Cuma mesajları, sözleri, dualı, resimli, kısa ve uzun…

Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:34
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24 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Rabbimiz!

Bizleri günlerin en hayırlısı olan Cuma gününün rahmet ikliminden istifade eden mümin kullarından eyle. Âmin!

Hayırlı Cumalar

Namazın Önemi Nedir?

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24 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar

Ya Rabbi!

Bizlere sana tam anlamıyla iman edebilmeyi ve bu imanın neticesinde cennet ile müjdelenmeyi nasip et. Bizlere sana layık bir kul, Resulallah Efendimize (SAV) layık bir ümmet olanlardan eyle. Âmin!

Cuma günü yapılması hoş karşılanan sünnetler nedir?

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24 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Rabbimiz!

Bizler ne kadar günaha dalmış, seni anmayı unutmuş olsak da sen yüceler yücesi, rahmet sahibi ve yegâne olansın. Bizleri bağışla, ayaklarımızı ve gönlümüzü sana yakın olana, senin sevdiğine, rızana uygun olana yönlendir. Hızla akan zaman ırmağında bizleri nefsimiz ile bir lahza dahi baş başa bırakma. Bizleri adın geçince gözlerinden yaş akan, dilinden adın yükselen salih ve abid kullarından eyle. Âmin!

Hayırlı Cumalar

Estetik bir ölçü olarak "sünnet"

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24 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Rabbimiz!

Bizi, sevdiklerimizi ve tüm Ümmeti Muhammedi fenalıklardan, çirkinlikten ve kazalardan koru. Bizleri seni çokça anan kullarından eyle! Âmin!

Hayırlı Cumalar

Cemaatle namaz nasıl kılınır?

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24 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar

Ömür bir ırmak misali akıp geçiyor. Yüce Allah kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı geçirebilmeyi nasip etsin. Âmin!

Ayetel Kürsi Okunuşu ve Anlamı

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