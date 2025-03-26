2025 Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek?

1 /10 Ramazan bayramı ne zaman?













🔹 Ramazan Bayramı, İslam alemi tarafından büyük bir heyecan ile bekleniyor. Coşkuyla beklenen bir diğer konu ise Ramazan Bayramı'nın hangi gün olacağı hususu.

🔹 Mübarek ay bittiğinde, Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı kutlar. Sevdikleriyle bir araya gelir ve keyifli vakitler geçirir. Ramazan Bayramı, dinimizdeki iki bayramdan ilkini teşkil eder.