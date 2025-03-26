2025 Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek?
Müslümanların müjdesi, rahmetiyle bizleri saran mübarek Ramazan ayı, bayram ile bizlere veda ediyor. Bu mukaddes zaman diliminin ise tarihleri belli oldu. Ramazan Bayramı arifesi 29 Mart Cumartesi, bayramın birinci günü ise 30 Mart Pazar idrak edilecek. Peki, 2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü oldu?
🔹 Ramazan Bayramı, İslam alemi tarafından büyük bir heyecan ile bekleniyor. Coşkuyla beklenen bir diğer konu ise Ramazan Bayramı'nın hangi gün olacağı hususu.
🔹 Mübarek ay bittiğinde, Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı kutlar. Sevdikleriyle bir araya gelir ve keyifli vakitler geçirir. Ramazan Bayramı, dinimizdeki iki bayramdan ilkini teşkil eder.
🔹 2025 senesinin Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü itibariyle başlayacak.
🔹 Ramazan ayı dışında da tutulan oruçlar bulunur fakat Ramazan orucunu tutmanın rahmeti, bereketi ve yaşattığı hisler bambaşkadır. Bu yüzden Ramazan'ı elimizden, dilimizden ve yüreğimizden geldiği kadar en iyi şekilde geçirmeye gayret göstermeliyiz.
🔹 Peki, böylesin önemli ayın sonu 2025 yılının hangi günlerine tekabül ediyor?
🔹 Diyanet İşleri Başkanlığı, özel dini günlerin belirlendiği bir kurumdur. Her sene olduğu gibi Ramazan ayının hangi aya, o ayın kaçına denk geldiğini hesaplamıştır.
🔹 Ramazan Bayramı da Hicri takvime göre Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir.
Hicri takvim ne demek?
Hicrî takvim, Müslümanlar tarafından oluşturulup yine Müslümanlar tarafından kullanılmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir.